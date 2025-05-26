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台中山城唯一運動公園 江啟臣爭取2000萬翻新土牛公園球場
台中市石岡土牛運動休閒公園是山城唯一運動公園，目前設施包含籃球場、網球場、田徑場、滑輪溜冰場及停車場，立法院副院長江啟臣今天會勘，爭取2000萬打造籃、足球共用場地，他也關心滑輪溜冰場修復進度，將再爭取中央補助1000萬改善滑輪溜冰場。
立法院副院長江啟臣說，石岡土牛運動休閒公園為山城區約9.3 萬人口唯一運動公園，年久失修，場地殘破不堪，其中籃球場、網球場使用至今已逾22年，除場地鋪面有嚴重破損，排水功能不良也導致使用受阻。他爭取2000萬將既有籃球場及原網球場鋪面重新整修，並增設圍籬及排水設施，提供石岡區居民更好的運動環境。
江啟臣表示，籃、足球場外，滑輪溜冰場也同樣多處龜裂，甚至出現積水情況，他說山城是台中培養滑輪溜冰運動選手的搖籃，土牛運動公園溜冰場更是山城唯一的標準場地，這種場地環境讓人看了直搖頭，他請市府運動局盡速提出改善計劃，後續會協助向中央爭取經費補助。
台中市政府運動局副局長謝明儒表示，感謝江啟臣副院長協助向體育署爭取「建置社區共用足球場計畫」，將設置籃、足球共用場地，總經費2000萬，由體育署補助1000萬(50%)，預計6月上網招標 ，115年上半年完工。有關滑輪溜冰場修復案，目前已進行規劃，預計需要1000萬經費修復，近日將提報計劃至體育署，爭取中央經費補助。
台中市議員吳振嘉表示，這案他在市議會多次質詢，他跟江啟臣副院長分工合作，在中央、地方政府爭取經費，除了籃、足球場，未來也持續爭取經費改善滑輪溜冰場。
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