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南投縣名間鄉農會春茶比賽 楊諺智蟬連烏龍組特等獎

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自南投縣政府

南投縣名間鄉農會春茶比賽25日舉行頒獎活動，楊諺智蟬連烏龍組特等獎，金萱組特等獎由唐元章獲得。南投縣長許淑華到場頒獎，肯定茶農用心，不斷在製茶技術上精進，為行銷名間農產品，許縣長現場醃製鳳梨醋薑，並大讚好吃，歡迎消費者多多消費。

農業處表示，名間鄉農會舉辦2025春季台灣好茶比賽，參賽件數308件，競爭激烈，楊諺智獲烏龍組特等獎，受評選青睞原因是，「外觀翠綠緊結勻整」、「水色蜜黃澄清透亮」、「香氣帶有花香及發酵香」、「滋味甘甜鮮爽餘韻感佳」。唐元章獲金萱組特等獎，得獎特色是「外觀翠綠勻整」、「水色明蜜黃清澈」、「品種香明顯，帶有奶香、甜香及淡雅花香」、「滋味甘甜圓滑且有活性」。烏龍組頭等一、楊諺智；頭等二、頭等三為張俊宏；頭等獎有謝啟偉、謝承翰、連瑋民、李泇廣、白有明。金萱組特等獎，唐元章；頭等獎有楊諺智、陳偉勝、鄭光憲、鄭宸祐、唐元章。

評審團表示，今年的參賽茶葉品質整體表現優異，不僅茶湯滋味甘醇、香氣濃郁，更可見茶農在茶葉種植與製作上的用心與精進。

聚傳媒

農業處 農會 許淑華 茶葉 南投

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