影／台中市政路第一標下午3時通車 盧秀燕重提當年在議會發飆

台中市市政路延伸工程第一標工業區一路至安和路今舉辦通車祈福典禮，全長750公尺，下午3時正式開放通車。第二標安和路至環中路，全長1.2公里，預計明年底完工，屆時串聯七期內的市政路，可有效紓解台中工業區、精密科學園區和中科園區的交通，節省約15分鐘，也成為捷運藍線施工期間的替代道路。

因為延伸工程含土地徵收款總經費達76億4千多萬元，是台中市造價最昂貴的一條路，因此又有「黃金大道」之稱，晚間在黃色路燈照光下，金壁輝煌，吸引許多市民去拍照。

市長盧秀燕上午主持典禮，再次援引開發蘭陽平原的先驅吳沙名言「路若會通，子孫才會成功」也有感而發的說，這條路市民期待近20年，推動過程面臨「造價高、意見分歧、施工困難」3大難題，包括需協調超過400位地主意見。當年她曾在市議會發飆，因為有人阻擋，但她還站起來說「我非開不可」聽說那支影片還有上百萬人點閱。但是，她的發飆就是為了市政路，而且非做不可。

她說，這條路除了串聯3大工業區，紓解台灣大道的交通外，加上捷運藍線馬上要開工了，如果沒有替代道路，台灣大道就會打死結。第一標2022年9月動工，不到兩年半已如質如安地完工，目前第二標也已施工20%。她向園區廠商打趣說，希望大家走黃金大道也都能收獲黃金。

立法院副院長江啟臣致詞說，今天需要的是「堅持」，他借在場者雙手，向「開工和完工」市長及團體掌聲鼓勵，現場一時掌聲四起。他也向在場的內政部常務次長吳堂安表示，希望以後中央應協調，例如開了中科之後，附近的道路開闢等經費應一併考慮，而且現場開路時，用地徵收用了大半經費，對地方政府真是不小的負擔，才會造成道路一直得不到興建。

吳堂安致詞時也請在場人士鼓掌對盧秀燕和市府表示肯定，但也同時說，內政部在生活圈道路上補助24億餘元，希望給予中央掌聲。