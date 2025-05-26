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南投垃圾外運焚化藏iPad、冰霸杯 慘遭全車退運

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投市垃圾外運焚化時被查出資收物，慘遭全車退運，清潔隊員重新分類，發現iPad等明顯不可燃且有安全疑慮的物品。圖／南投市公所提供
南投市垃圾外運焚化時被查出資收物，慘遭全車退運，清潔隊員重新分類，發現iPad等明顯不可燃且有安全疑慮的物品。圖／南投市公所提供

南投縣焚化爐，垃圾只能外運委由其他縣市代燒，本月竹山、南投市卻先後發生送往苗栗焚化爐，被查出夾雜資源回收物，慘遭全車退運，兩地公所將加強破袋稽查，若未分類依規拒收處理。環保局也提醒，垃圾未分類最高可罰6000元。

南投縣垃圾處理長期仰賴外縣市代燒，若碰上焚化爐歲修或去化塞車時就無法外運，像去年12月至今年4月就因協助去化的焚化爐暫停收運，導致全縣垃圾堆積量已達27萬公噸，好不容易5月盼到重啟外運，卻因垃圾分類不確實遭退運。

本月初，竹山鎮垃圾車在苗栗焚化廠進行焚燒垃圾前的抽檢，被查出有瓶罐等資源回收物，因此被整車退運；沒想到，南投市上周也發生類似狀況，當地送往苗栗的垃圾，同樣因為夾雜資源回收物慘遭全車退運，只好運回掩埋場二次分類。

南投市公所表示，清潔隊動員近30名隊員，耗費1.5小時全面重新破袋篩分，最後從約19公噸垃圾中清出近20公斤資源回收物，其中更包括iPad、電池、冰霸杯、計算機、消防水管、碳粉匣、鐵鋁罐、玻璃瓶等明顯不可燃物品。

而資源回收物應透過回收系統妥善處理，卻遭丟入一般垃圾，不僅違反焚化爐進廠規定，電池、3C產品等含有鋰電池或可燃成分的物品，更可能在運送、貯存或焚化過程中引發火災或爆炸，對清潔隊、焚化廠等人員及設備安全造成嚴重威脅。

為防止類似事件再次發生，竹山鎮、南投市公所後續將加嚴破袋稽查，除既有沿線隨機破袋，也將安排專人於定時定點、社區大樓子車等逐袋破袋檢查，若發現未分類將拒收；環保局則提醒，垃圾未依規分類，依廢清法最高可開罰6000元。

南投市垃圾外運至苗栗焚化爐被查出夾雜資源回收物，慘遭全車退運，只好運回掩埋場，由清潔隊員重新分類。圖／南投市公所提供
南投市垃圾外運至苗栗焚化爐被查出夾雜資源回收物，慘遭全車退運，只好運回掩埋場，由清潔隊員重新分類。圖／南投市公所提供
南投市垃圾外運至苗栗焚化爐被查出夾雜資源回收物，慘遭全車退運，只好運回掩埋場，由清潔隊員重新分類。圖／南投市公所提供
南投市垃圾外運至苗栗焚化爐被查出夾雜資源回收物，慘遭全車退運，只好運回掩埋場，由清潔隊員重新分類。圖／南投市公所提供
南投市垃圾外運焚化時被查出資源回收物，慘遭全車退運，清潔隊員重新分類竟發現冰霸杯、電線等明顯不可燃物品。圖／南投市公所提供
南投市垃圾外運焚化時被查出資源回收物，慘遭全車退運，清潔隊員重新分類竟發現冰霸杯、電線等明顯不可燃物品。圖／南投市公所提供
南投市垃圾外運至苗栗焚化爐被查出資源回收物，慘遭全車退運，清潔隊員重新分類竟發現消防水管等明顯不可燃物品。圖／南投市公所提供
南投市垃圾外運至苗栗焚化爐被查出資源回收物，慘遭全車退運，清潔隊員重新分類竟發現消防水管等明顯不可燃物品。圖／南投市公所提供

資源回收 環保局 焚化爐 垃圾分類 南投縣

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