南投垃圾外運焚化藏iPad、冰霸杯 慘遭全車退運

南投縣無焚化爐，垃圾只能外運委由其他縣市代燒，本月竹山、南投市卻先後發生送往苗栗焚化爐，被查出夾雜資源回收物，慘遭全車退運，兩地公所將加強破袋稽查，若未分類依規拒收處理。環保局也提醒，垃圾未分類最高可罰6000元。

南投縣垃圾處理長期仰賴外縣市代燒，若碰上焚化爐歲修或去化塞車時就無法外運，像去年12月至今年4月就因協助去化的焚化爐暫停收運，導致全縣垃圾堆積量已達27萬公噸，好不容易5月盼到重啟外運，卻因垃圾分類不確實遭退運。

本月初，竹山鎮垃圾車在苗栗焚化廠進行焚燒垃圾前的抽檢，被查出有瓶罐等資源回收物，因此被整車退運；沒想到，南投市上周也發生類似狀況，當地送往苗栗的垃圾，同樣因為夾雜資源回收物慘遭全車退運，只好運回掩埋場二次分類。

南投市公所表示，清潔隊動員近30名隊員，耗費1.5小時全面重新破袋篩分，最後從約19公噸垃圾中清出近20公斤資源回收物，其中更包括iPad、電池、冰霸杯、計算機、消防水管、碳粉匣、鐵鋁罐、玻璃瓶等明顯不可燃物品。

而資源回收物應透過回收系統妥善處理，卻遭丟入一般垃圾，不僅違反焚化爐進廠規定，電池、3C產品等含有鋰電池或可燃成分的物品，更可能在運送、貯存或焚化過程中引發火災或爆炸，對清潔隊、焚化廠等人員及設備安全造成嚴重威脅。