沙鹿公明里巡邏車老舊 中市府補助買新車今天交車
台中市沙鹿區公明里守望相助隊車齡逾21年，考量隊員巡守安全及機動性，中市府補助經費新購巡邏車1輛，今天在公明里守望相助隊隊部舉行交車典禮。
台中市民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕主持交車儀式，吳世瑋表示，公明里人口逾5000人，地方治安除仰賴警察守護外，也需要在地民力的支援與協助，原巡邏車車齡逾21年，公明里長蔡水松積極爭取汰換新車，此次斥資總經費74.5萬元添購全新巡邏車，市府補助24.5萬元，公明里守望相助隊自籌50萬元。
民政局說明，市府關心里守望相助隊的福利與裝備，延續福利從優原則，支援里守望相助隊員保險、巡邏工作必要支出及裝備，包括每月4.5萬元巡邏工作費補助及一年3萬元裝備費，如與毗鄰里合組聯合巡守，一年裝備費最高約6萬元，全年補助為六都最高。
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