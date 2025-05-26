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盼20年台中市政路延伸第一標今通車 楊瓊瓔回顧爭取中央補助

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕與立委楊瓊瓔等人今天出席台中市市政路延伸工程第一標完工通車典禮。圖／民眾提供
台中市長盧秀燕與立委楊瓊瓔等人今天出席台中市市政路延伸工程第一標完工通車典禮。圖／民眾提供

台中市盧秀燕今天出席台中市市政路延伸工程第一標完工通車典禮，台中立委楊瓊瓔表示，眾人盼了20年的市政路延伸將讓台中交通再升級，她當年和前立委蔡錦隆協助台中市政府，爭取內政部營建署核定納入「104─107年生活圈道路交通系統建設計畫」申請補助辦理，今天終於第一標可通車。

楊瓊瓔表示，大家關心的市政路黃金大道延伸工程，好消息來了！第一標工程西起工業區一路，東至安和路，總長約750公尺，路寬60公尺，今天通車啟用。

她說市政路延伸工程（環中路至工業區一路），民國103年時，她和前立委蔡錦隆協助台中市政府爭取內政部營建署核定納入「104─107年生活圈道路交通系統建設計畫」申請補助辦理，當時工程總經費約42.61億元，中央補助23.56億元，地方自籌19.05億元，計畫期程規劃提前至107年完工，後因台中市政府未能於計畫期限內完成用地協調，致中央註銷補助案。

楊瓊瓔說，盧秀燕市長就職後，認為市政路延伸位在台中市黃金路段，為了交通和經濟發展，一定要想辦法編列預算、非做不可。台中市政府重新再向內政部營建署提案申請，楊瓊瓔說她向內政部營建署多次溝通協調，再次於110年11月15 日重新核定納入「111-116年度生活圈道路交通系統建設計畫」補助。

這項工程西起工業區一路，向東經安和路、穿越中山高及高鐵、跨越筏子溪，東至環中路總長約1950公尺、寬60公尺。工程總經費約76億4606萬元，含工程費40億8806萬元、用地費35億5800萬元，其中中央補助經費24億1266萬元，地方自籌52億3340萬元。

楊瓊瓔表示，未來全段通車後，可有效紓解工業區的長期塞車問題，分流主要幹道車潮，完善西側交通路網，更能帶動產業發展、創造就業機會，也讓市民大幅縮短通勤時間、提升生活品質，真正打造一條便民、利民的關鍵道路。她說這不只是一條道路，更是台中未來發展的主動脈！

盧秀燕 楊瓊瓔 台中市 內政部

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