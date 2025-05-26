彰化毛小孩多一個公園 社頭寵物友善專區隨花木公園同步開放

彰化縣田中高鐵特定區的社頭鄉花木公園今啟用，縣內第四座寵物公園同步開放，縣政府將繼續興建田中鎮熊趣米公園及親子公園，目前大致完工，未來與花木公園形成高鐵特定區的全齡友善休憩空間。

社頭鄉花木公園是縣政府「田中水與綠的交響環境營造工程計畫」一部分，連同田中鎮的熊趣米公園、親子公園，三座公園由內政部國土署補助6千萬元，加上縣款3500萬元，總經費9500萬元。

熊趣米公園位在高鐵特定區滯洪池，面積約1.8公頃，縣政府利用旁邊平坦土地設置挑戰型、大型遊憩設施，對面的親子公園面積約0.8公頃，小型遊憩設施之外，縣政府興建田中親子館增加親子公園的功能。

縣長王惠美主持社頭鄉花木公園啟用典禮，鄉長蕭浚二、鄉代會主席陳慶福和田中區縣議員、多名村長、地方士紳到場，今特別來賓是一群參加寵物公園啟用的毛小孩，在場邊開心打轉，跟愛狗民眾玩耍，為啟用典禮注入歡樂氣氛。

王惠美表示，縣政府參與內政部競爭型計畫，獲補助6千萬元興闢鐵彰化縣田中高特定區的3座公園，社頭鄉花木公園率先啟用，花木公園顧名思義就是花木扶疏，景觀設施很自然的休閒場地，面積廣達2648坪，周邊有黃花風鈴木、阿勃勒、洋紫荊等花木依時盛放，民眾可到這裡野餐和從事親子活動。