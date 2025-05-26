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內政部補助24.1億元 中市政路延伸工程第一標工程通車

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
內政部次長吳堂安（中）26日出席「市政路延伸工程」工業區一路至安和路段完工通車祈福典禮。圖／內政部提供
內政部次長吳堂安（中）26日出席「市政路延伸工程」工業區一路至安和路段完工通車祈福典禮。圖／內政部提供

內政部次長吳堂安26日出席「市政路延伸工程」工業區一路至安和路段完工通車祈福典禮。吳堂安表示，隨著中部科學園區、精密機械科技創新園區及臺中工業區的迅速發展，導致臺灣大道及周邊重要道路時常面臨車流壅塞情形，因此內政部透過生活圈計畫補助臺中市24.1億餘元，協助推動市政路延伸工程，全線預計明年底完工，期許能解決20年來的交通難題及完善中臺灣產業運輸路網，同時串聯七期重劃區的市政服務機能與臺中工業區的產業發展動能、促進都市繁榮發展。

吳堂安說明，第1標工程起點為工業區一路至安和路止，闢建長度約800公尺，包括道路拓寬、安學橋改建、東大溪明渠及水防道路、景觀等工項，通車後可紓緩臺灣大道、朝馬路、五權西路等東西向道路負荷及提升整體服務品質；這案設計不但採用粗級配瀝青混凝土、透水鋪面及LED燈具等節能減碳措施，有效降低整體排碳量外，還設有生態廊道維持東大溪河川生態及保留七張犁老樹等，達到交通與生態共融發展。

吳堂安進一步指出，明年底市政路延伸工程將會全段通車，可完善臺中七期通往中科、臺中國際機場幹道及大肚山科技走廊的聯外路網，縮短與鄰近縣市協力廠商間的通行時間，有助提升國家科技業、精密機械業產業發展競爭力；目前第2標工程（安和路至環中路三段）也依期程順利辦理中，由於此工程將跨越筏子溪及穿越高鐵與國道一號等重要交通設施，現場提醒市府及工程團隊務必落實施作環境及人員安全，並期許工程能如質如期完成。

吳堂安最後表示，內政部為協助臺中市政府改善轄內道路與交通瓶頸，及提升整體人行環境品質，近年來持續透過生活圈計畫、提升道路品質2.0、校園周邊暨行車安全道路改善、永續提升人行安全及均衡城鄉村里道路改善等計畫，累計挹注經費超過102億餘元，核定相關工程共285件；未來中央會繼續攜手地方，推動全面性及系統性的道路改善工程與措施，讓民眾享有更安全、舒適與高品質的通行環境，讓每一條道路不只是通勤的途徑，更是城市生活、產業發展與文化資產的關鍵連結。

今日出席貴賓，包括內政部次長吳堂安、臺中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、立委何欣純、立委顏寬恒、立委廖偉翔、內政部國土管理署中工分署長陳俊雄，與地方民意代表共同參與。

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