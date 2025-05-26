快訊

別讓愛消失！代書：遺願沒有效力 確保遺產分配一定要立遺囑

女童稱「被摸下面」尿不出來…4歲男童被影射性侵 家長怒批荒唐要提告

蘋果AI慘翻車？YouTuber果粉主揭崩盤內幕 「恐會從神壇跌落」

一騎出發吧！2025台中自行車嘉年華8月2日東后豐綠廊登場

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
單車界年度盛事「2025台中自行車嘉年華暨城市單車旅行」26日盛大啟動。記者宋健生／攝影
單車界年度盛事「2025台中自行車嘉年華暨城市單車旅行」26日盛大啟動。記者宋健生／攝影

單車界年度盛事「2025台中自行車嘉年華暨城市單車旅行」，26日在台中市政府惠中樓大廳盛大啟動，結合「一騎出發吧」城市單車旅行APP共同推動低碳城市旅行，力邀國內外遊客跟著App騎遊台中「山、海、屯、都」23條主題單車遊程。

活動同時攜手台中市產業故事館發展協會及多家在地旅遊業者，邀請國內外旅客以雙輪深入探索台中山、海、屯、都四大區域的自然風光與人文風采。即日起上網免費報名8月2日登場的自行車嘉年華──中台灣經典的「東后豐自行車道」Let’s All Ride！

台中副市長鄭照新表示，台中是自行車產業重鎭，捷安特（9921）、美利達（9914）等國際知名的龍頭企業都在此扎根發展，形成完整的產業鏈。感謝立法院江啟臣副院長大力支持台中發展自行車產業與旅遊市場，協助向教育部體育署成功爭取到推動運動觀光遊程補助款，讓市府有更多資源開發「一騎出發吧」APP與「城市單車旅行」遊程。

台中市擁有全台最完整的自行車網路，總長度已超過780公里，涵蓋山區林道、海岸濱海、屯區田野與都心街區等多元路線，是非常適合騎單車進行減碳旅遊的城市，去年更獲頒交通部觀光署首屆「永續旅遊推廣貢獻獎」，穩步地往「自行車之都、永續旅遊城市」的願景邁進。

市府近年持續投入推動友善自行車環境，結合YouBike密集設點1,559個與智慧旅遊資訊，提供市民與遊客更便利的綠色交通選擇，打造適合騎行的移居城市樣貌。

觀旅局長陳美秀強調，本屆自行車嘉年華活動訂於8月2日在東后豐自行車綠廊登場，騎乘路線自東勢客家文化園區出發，沿途途經哈妮開發石岡旅服中心、零蛋月台、花梁鋼橋與九號隧道等自然與歷史景點，最終抵達后里馬場。

整段路線規劃平坦順暢，適合親子騎乘與休閒健行，終點站更結合演出、市集與展覽活動，豐富整體體驗。

觀旅局也主導自行車運動與觀光資源，與中市業者共同推出超過20條「城市旅行遊程」，串聯台中山海屯都各地景點，結合在地特色故事與沿線美食文化，讓騎士不僅能騎乘運動，也能沿途停留、品味、體驗、集點換好禮。

台中市產業故事館發展協會理事長周信宏補充說明，協會很高興能和觀旅局及協會店家、周邊商圈合作推出APP，可以協助民眾計算騎乘的公里數，以及算出這段騎乘的減碳公斤數，歡迎全台民眾挑戰減重，一起來台中騎單車、減碳、愛地球。

另外，台中36個故事館同步響應推出限時體驗活動，只要透過「一騎出發吧」APP完成路線任務，就能兌換專屬折扣。包含木匠兄妹木工房、張連昌薩克斯風博物館、寶熊漁樂碼頭，以及阿聰師糕餅文化館等。

今日活動現場也展出多款車種，包括越野、公路、童車、協力車與電輔車，並設置APP體驗專區與合作店家美食攤位，搶先感受「騎乘即旅行」的數位旅遊新生活。

台中市政府觀光旅遊局表示，誠摯邀請市民朋友一同下載「一騎出發吧」APP，依循設計路線騎訪城市，感受山海屯都的在地風貌，從日常出發，共同實踐低碳旅遊與永續未來的生活目標。

更多活動資訊請關注「大玩台中-台中觀光旅遊局」粉絲專頁及台中觀光旅遊網

現場設置合作店家美食攤位，搶先感受「騎乘即旅行」的數位旅遊新生活。記者宋健生／攝影
現場設置合作店家美食攤位，搶先感受「騎乘即旅行」的數位旅遊新生活。記者宋健生／攝影
活動現場展出多款車種，包括越野、公路、童車、協力車與電輔車。記者宋健生／攝影
活動現場展出多款車種，包括越野、公路、童車、協力車與電輔車。記者宋健生／攝影
觀旅局與產業故事館發展協會及在地旅遊業者合作推出「一騎出發吧」APP。記者宋健生／攝影
觀旅局與產業故事館發展協會及在地旅遊業者合作推出「一騎出發吧」APP。記者宋健生／攝影

觀光 自行車 永續 單車 台中市

延伸閱讀

中職／桃猿永續趴環保上陣 圖書館解鎖5周任務可換比賽門票

世壯運閉幕在新北 景觀處打造1.5公里長綠廊喜迎賓

巨大、美利達 目標價下修

里昂：自行車短期有壓 長期依舊保持樂觀

相關新聞

影／台中市政路第一標下午3時通車 盧秀燕重提當年在議會發飆

台中市市政路延伸工程第一標工業區一路至安和路今舉辦通車祈福典禮，全長750公尺，下午3時正式開放通車。第二標安和路至環中...

南投垃圾外運焚化藏iPad、冰霸杯 慘遭全車退運

南投縣無焚化爐，垃圾只能外運委由其他縣市代燒，本月竹山、南投市卻先後發生送往苗栗焚化爐，被查出夾雜資源回收物，慘遭全車退...

一場大雨豐原南陽新村「整條巷子淹水」 民代找水利局勘查解決

台中市議員謝志忠接到陳情，上周六一場大雨，造成豐原區南陽新村整條巷子水患，家中淹水，甚至馬桶逆水而上，他今天找台中市水利...

沙鹿公明里巡邏車老舊 中市府補助買新車今天交車

台中市沙鹿區公明里守望相助隊車齡逾21年，考量隊員巡守安全及機動性，中市府補助經費新購巡邏車1輛，今天在公明里守望相助隊...

盼20年台中市政路延伸第一標今通車 楊瓊瓔回顧爭取中央補助

台中市長盧秀燕今天出席台中市市政路延伸工程第一標完工通車典禮，台中立委楊瓊瓔表示，眾人盼了20年的市政路延伸將讓台中交通...

台中市前議員、和平鄉前鄉長林榮進病逝 地方不捨

台中市前議員、和平鄉前鄉長林榮進病逝，地方不捨，訂於本月30日舉辦家祭，隨後移靈到環山天主堂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。