一騎出發吧！2025台中自行車嘉年華8月2日東后豐綠廊登場

單車界年度盛事「2025台中自行車嘉年華暨城市單車旅行」，26日在台中市政府惠中樓大廳盛大啟動，結合「一騎出發吧」城市單車旅行APP共同推動低碳城市旅行，力邀國內外遊客跟著App騎遊台中「山、海、屯、都」23條主題單車遊程。

活動同時攜手台中市產業故事館發展協會及多家在地旅遊業者，邀請國內外旅客以雙輪深入探索台中山、海、屯、都四大區域的自然風光與人文風采。即日起上網免費報名8月2日登場的自行車嘉年華──中台灣經典的「東后豐自行車道」Let’s All Ride！

台中副市長鄭照新表示，台中是自行車產業重鎭，捷安特（9921）、美利達（9914）等國際知名的龍頭企業都在此扎根發展，形成完整的產業鏈。感謝立法院江啟臣副院長大力支持台中發展自行車產業與旅遊市場，協助向教育部體育署成功爭取到推動運動觀光遊程補助款，讓市府有更多資源開發「一騎出發吧」APP與「城市單車旅行」遊程。

台中市擁有全台最完整的自行車網路，總長度已超過780公里，涵蓋山區林道、海岸濱海、屯區田野與都心街區等多元路線，是非常適合騎單車進行減碳旅遊的城市，去年更獲頒交通部觀光署首屆「永續旅遊推廣貢獻獎」，穩步地往「自行車之都、永續旅遊城市」的願景邁進。

市府近年持續投入推動友善自行車環境，結合YouBike密集設點1,559個與智慧旅遊資訊，提供市民與遊客更便利的綠色交通選擇，打造適合騎行的移居城市樣貌。

觀旅局長陳美秀強調，本屆自行車嘉年華活動訂於8月2日在東后豐自行車綠廊登場，騎乘路線自東勢客家文化園區出發，沿途途經哈妮開發石岡旅服中心、零蛋月台、花梁鋼橋與九號隧道等自然與歷史景點，最終抵達后里馬場。

整段路線規劃平坦順暢，適合親子騎乘與休閒健行，終點站更結合演出、市集與展覽活動，豐富整體體驗。

觀旅局也主導自行車運動與觀光資源，與中市業者共同推出超過20條「城市旅行遊程」，串聯台中山海屯都各地景點，結合在地特色故事與沿線美食文化，讓騎士不僅能騎乘運動，也能沿途停留、品味、體驗、集點換好禮。

台中市產業故事館發展協會理事長周信宏補充說明，協會很高興能和觀旅局及協會店家、周邊商圈合作推出APP，可以協助民眾計算騎乘的公里數，以及算出這段騎乘的減碳公斤數，歡迎全台民眾挑戰減重，一起來台中騎單車、減碳、愛地球。

另外，台中36個故事館同步響應推出限時體驗活動，只要透過「一騎出發吧」APP完成路線任務，就能兌換專屬折扣。包含木匠兄妹木工房、張連昌薩克斯風博物館、寶熊漁樂碼頭，以及阿聰師糕餅文化館等。

今日活動現場也展出多款車種，包括越野、公路、童車、協力車與電輔車，並設置APP體驗專區與合作店家美食攤位，搶先感受「騎乘即旅行」的數位旅遊新生活。

台中市政府觀光旅遊局表示，誠摯邀請市民朋友一同下載「一騎出發吧」APP，依循設計路線騎訪城市，感受山海屯都的在地風貌，從日常出發，共同實踐低碳旅遊與永續未來的生活目標。