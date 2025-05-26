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嚴格管制抽取地下水 彰化地盤下陷明顯改善

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
南投鳥嘴潭人工湖已興建完成，預計明年初全面供水，可提供彰化縣一半即每天21萬噸用水，屆時，水公司在彰化縣129口井，其中44口停用，減抽85口，可改善地層下陷情況。記者黃仲裕／攝影
南投鳥嘴潭人工湖已興建完成，預計明年初全面供水，可提供彰化縣一半即每天21萬噸用水，屆時，水公司在彰化縣129口井，其中44口停用，減抽85口，可改善地層下陷情況。記者黃仲裕／攝影

彰、雲地區地層下陷嚴重，甚至危及高鐵安全，濫抽地下水是元凶；依據經濟部水利署監測結果，經近10年的地下水抽取管制，彰化縣下陷面積到下陷速率均大幅降低，不過，逢乾旱 則仍有大量抽取現象。水利署將持續輔導高鐵沿線農民改種旱作，並鼓勵耗水量廠商以自來水取代地下水。

縣府水資處指出，彰化縣2012年地層下陷顯著面積達80平方公里，主要集中在溪湖鎮、二林鎮與溪州鄉等地區，經嚴格管制抽地下水，到去年已降到0.9平方公里，每年下陷速率由2001年17.6公分逐年下降，到2012年降到6.4公分，近10年穩定3至4公分左右，到去年溪州已減至2.9公分，下陷速率降至歷史新低。

不過，在監測過程中，在2021年時，因乾旱造成抽水量增加，下陷速率達4.9公分高於平均值，下陷面積則達53平方公尺，而前後年度不過1到2平方公 尺，顯然，乾旱對於抽水量增加仍不可輕忽。

經濟部水利署副署長王藝峰說，經過嚴格管控地下水，從監測結果，地層下陷確已改善很多，且依台灣高鐵監測，也不再危及高鐵結構安全。其中，彰化去年的監測結果，地層下陷顯著面積幾乎是零，雲林縣則還有約兩百平方公里，仍須持續進行地下水管制。

王藝峰說，針對耗水量大的廠商，如果是使用合法地下水，為避免影響業者生計，水利署將以鼓勵方式，逐漸輔導使用自來水，如果是非法抽取地下水，則強制封井；針對高鐵沿線1.5公里及顯著地層下陷區範圍內，除持續輔導民眾灌溉作物可多使用地面水，一期稻作也輔導改種旱作，減少抽汲地下水，以免造成地層持續下陷。

水利署每年定期進行地層下陷的監測，提供地方參考，並採取地下水管制措施，彰化縣政府水利資源處長陳詔慶表示，為推動農業水井輔導合法化，彰化縣迄今已納管13萬餘口水井，以電管理，並受理民眾檢舉及人員巡查新增違法水井，今年起，將使用無人機在高鐵沿線巡查，藉由不同時期影像瞭解是否有新增違法水井，強化地下水保育工作。

彰化縣每天的自來水用水量約42萬噸，但因縣內沒有水庫，供水除了仰賴其他縣市外，也必須抽取地下水。由於南投鳥嘴潭人工湖已興建完成，預計明年初全面供水，可提供彰化縣一半即每天21萬噸用水，屆時，水公司在彰化縣的129口井，其中44口停用，減抽85口，可改善地層下陷的情況。

南投鳥嘴潭人工湖已興建完成，預計明年初全面供水，可提供彰化縣一半即每天21萬噸用水，屆時，水公司在彰化縣129口井，其中44口停用，減抽85口，可改善地層下陷情況。記者黃仲裕／攝影
南投鳥嘴潭人工湖已興建完成，預計明年初全面供水，可提供彰化縣一半即每天21萬噸用水，屆時，水公司在彰化縣129口井，其中44口停用，減抽85口，可改善地層下陷情況。記者黃仲裕／攝影
為減緩地層下陷，彰化縣限制地下水管制區域新鑿水井並核減既有水權井的水權量，並限制地下水管制區新鑿水井，避免過度抽汲地下水，並實施地層下陷監測與應變措施。記者黃仲裕／攝影
為減緩地層下陷，彰化縣限制地下水管制區域新鑿水井並核減既有水權井的水權量，並限制地下水管制區新鑿水井，避免過度抽汲地下水，並實施地層下陷監測與應變措施。記者黃仲裕／攝影
為減緩地層下陷，彰化縣限制地下水管制區域新鑿水井並核減既有水權井的水權量，並限制地下水管制區新鑿水井，避免過度抽汲地下水，並實施地層下陷監測與應變措施。記者黃仲裕／攝影
為減緩地層下陷，彰化縣限制地下水管制區域新鑿水井並核減既有水權井的水權量，並限制地下水管制區新鑿水井，避免過度抽汲地下水，並實施地層下陷監測與應變措施。記者黃仲裕／攝影
為減緩地層下陷，彰化縣限制地下水管制區域新鑿水井並核減既有水權井的水權量，並限制地下水管制區新鑿水井，避免過度抽汲地下水，並實施地層下陷監測與應變措施。記者黃仲裕／攝影
為減緩地層下陷，彰化縣限制地下水管制區域新鑿水井並核減既有水權井的水權量，並限制地下水管制區新鑿水井，避免過度抽汲地下水，並實施地層下陷監測與應變措施。記者黃仲裕／攝影

水利署 彰化 地層下陷 地下水

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