南投綜合大樓老舊整修恐破億 擬重建7樓高新大樓

南投縣政府綜合大樓是921地震後興建的臨時辦公大樓，其空間規畫功能已不符現在行政使用，不少公共設施也須改善，縣府原規畫整建改善，但評估整修費用破億元且有安全疑慮，經通盤考量，初步研議將拆除重建，現正進行可行性評估。

縣議員林芳伃指出，南投市三和一路上的縣府綜合大樓，當初是921地震後興建作為臨時辦公大樓，而後交由計畫處管理作為資訊大樓，今年移撥給改制的社會及勞動局，但其內部空間是因應臨時辦公室之用，功能受限並不符現在行政使用。

此外，綜合大樓結構老舊，四處牆面斑駁，甚至各角落結滿蜘蛛網，不少公共設施也需要改善，除了安全問題，也讓民眾觀感不佳，縣府先前規畫裝修進度為何？

計畫處長邱紹偉說，該綜合大樓空間目前為社會及勞動局、計畫處及風景管理所等單位使用，先前由該處管轄時就因該大樓空間及結構安全問題評估改建，也已編列經費並經議會審查同意裝修，後因管理權移撥，空間安排其他考量而暫緩。

由於，該綜合大樓整修經費粗估破億元，與當年興建該大樓的建造費用相去不遠，加上須進行結構安全補強、整體空間規畫、停車位不足等問題，經財務處、主計處、社勞局、建設處等單位通盤考量，初步研議拆除重建，現正進行可行性評估。