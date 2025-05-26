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台中潭子栗林活動中心圍牆屋瓦脫落、地下室淹水 將分年修繕

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市潭子區栗林社區活動中心有46年歷史，屋頂女兒牆鋼筋裸露、屋脊生鏽，圍牆屋瓦脫落，地下室因排水不良常淹水，立委楊瓊瓔與台中市議員賴朝國爭取修繕經費，今天會勘。記者游振昇／攝影
台中市潭子區栗林社區活動中心有46年歷史，屋頂女兒牆鋼筋裸露、屋脊生鏽，圍牆屋瓦脫落，地下室因排水不良常淹水，立委楊瓊瓔與台中市議員賴朝國爭取修繕經費，今天會勘。記者游振昇／攝影

台中市潭子區栗林社區活動中心有46年歷史，屋頂女兒牆鋼筋裸露、屋脊生鏽，圍牆屋瓦脫落，地下室因排水不良常淹水，立委楊瓊瓔與台中市議員賴朝國爭取修繕經費，今天會勘；台中市民政局同意114年及115年分年編列預算，全面整建社區活動中心。

立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今天辦理「潭子區栗林社區活動中心修繕工程」現勘，會同台中市政府民政局、潭子區長劉汶軒、栗林里長簡順雄、栗林社區發展協會理事長余鈴環等人，實地檢視屋頂鋼筋裸露、屋瓦脫落、地下室淹水等問題，研議改善方案。

潭子區長劉汶軒表示，栗林社區活動中心自民國68年落成啟用，去年獲市府民政局補助250萬元做耐震補強，但建物老化問題仍嚴重，尤其屋頂女兒牆鋼筋裸露、屋脊鏽蝕，每逢颱風或豪雨即出現漏水情況；地下室因排水不良，多次發生淹水與牆面發霉，圍牆屋瓦部分亦已脫落，雖已拆除以策安全，後續仍需修繕復原。

市議員賴朝國指出，栗林活動中心是社區居民生活、聯誼、長者活動的重要場域，因屋頂漏水、地下室淹水等問題，造成使用率偏低，居民長者多有抱怨。他感慨說，這座活動中心伴隨社區成長超過40年，如果沒有持續維護，就會逐漸變成危險建物。

楊瓊瓔說，她多次會勘並向民政局反映地方迫切需求，終獲市府支持，將分別於114年與115年度編列修繕經費，分年分項推動建物整建工程，第一期針對屋頂防水、圍牆修復及地下室排水改善，為居民打造更完善的社區生活場域，讓銀髮族活動、親子課程與社區會議能安心舉辦。

栗林里長簡順雄表示，社區許多長輩平日習慣在活動中心聚會、上課，每逢豪雨地下室就會積水，許多課程被迫中止，令人無奈。他感謝楊瓊瓔立委及賴朝國議員積極奔走，促使經費到位， 大家都非常期待早日享有一個功能完善、空間舒適的社區活動中心。

台中市潭子區栗林社區活動中心有46年歷史，屋頂女兒牆鋼筋裸露、屋脊生鏽，圍牆屋瓦脫落，地下室因排水不良常淹水，立委楊瓊瓔與台中市議員賴朝國爭取修繕經費，今天會勘。記者游振昇／攝影
台中市潭子區栗林社區活動中心有46年歷史，屋頂女兒牆鋼筋裸露、屋脊生鏽，圍牆屋瓦脫落，地下室因排水不良常淹水，立委楊瓊瓔與台中市議員賴朝國爭取修繕經費，今天會勘。記者游振昇／攝影
台中市潭子區栗林社區活動中心有46年歷史，屋頂女兒牆鋼筋裸露、屋脊生鏽，圍牆屋瓦脫落，地下室因排水不良常淹水，立委楊瓊瓔與台中市議員賴朝國爭取修繕經費，今天會勘。記者游振昇／攝影
台中市潭子區栗林社區活動中心有46年歷史，屋頂女兒牆鋼筋裸露、屋脊生鏽，圍牆屋瓦脫落，地下室因排水不良常淹水，立委楊瓊瓔與台中市議員賴朝國爭取修繕經費，今天會勘。記者游振昇／攝影

議員 楊瓊瓔 台中市

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