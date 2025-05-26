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豐原大雨巷道積水轎車開過激浪花沖倒機車 豐原公所報改善
上周六一場大雨，台中市豐原一處巷道積水深，有轎車開過激起浪花，沖倒停在騎樓的機車，車主網路PO文說「根本馬拉灣水樂園」，豐原區長洪峰明今天表示，該巷道水溝加蓋，可能排水系統有問題，將報請台中市水利局再處理。
豐原區西安街與中正路353巷處上周大雨積水至腳踝，一輛轎車開過巷道激起浪花，沖倒停在轉角騎樓下的機車，車主金姓女子網路po文「我的摩托車超慘，根本馬拉灣水樂園」；她說該處巷道每逢大雨就淹水，尤其是一旁的中正路353巷，當天水淹到大腿，雖然區公所多次清理排水溝，但還是淹水。
金姓女子表示，當天中正路353巷的水淹到約大腿處，直到當天下午4點才退水；雖然區公所曾多次派員清理巷道的排水溝，但淹水情況未改善。
豐原區長洪峰明表示，中正路353巷狹窄，水溝加蓋後巷道拓寬，該處較低窪，下大雨就淹水，水利局曾派員處理，可能是排水系統出問題，將再通報水利局協助處理。
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