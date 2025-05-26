影／要注意！豐原中正、慈濟公園和漆藝館停車場下月開始收費
台中市豐原區中正公園、慈濟公園和漆藝館停車場收費設施已完工，預計下月開始收費，半小時停車費10元，一小時20元，豐原區公所表示，二座公園停車場常被質疑遭長期占用，收費管理後可解決占用問題；有民眾擔心停車場收費後，車輛可能改停在停車場附近路邊。
豐原區公所表示，豐原區豐東路旁的慈濟公園停車場，台中市府委託豐原區公所管理，前年整理，有民眾反應，該停車場長期被多車占用；中正公園停車場因地震受損，去年整理完成，也委託豐原區公所管理，另有中正公園旁豐原漆藝館停車場，3座停車場已完成招標，目前等台中市交通局核發停車場證，測試後即可公告並開始收費，預計下月開始收費。
3座停車場由同一家業者經營，收費標準相同，臨停半小時10元，一小時20元，當日最高150元；記者今天實地看停車場停車狀況，慈濟公園停車場幾乎停滿車，中正公園停車較少，二座公園附近道路路旁未劃禁止停車紅線，停車場收費後許多車主可能改停路邊。
許多豐原人聽說豐原有3處停車場將要收費都表示贊成，使用者付費，可解決公用停車場被長期占用情形，公園附近一位住戶說，停車場將收費，一小時收20元，與台中市區許多停車場相比，價格價宜，可以接受。
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