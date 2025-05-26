看過來…端午連假 彰化各鄉鎮垃圾清運一覽表

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
環保局提醒大家要做好垃圾與廚餘分類回收。圖／彰化縣府提供
環保局提醒大家要做好垃圾與廚餘分類回收。圖／彰化縣府提供

端午節連假即將到來，彰化縣環保局提醒，連假首日周五5月30日埔心鄉停止收運；31日端午節當天則有北斗鎮、竹塘鄉、二水鎮、溪州鄉及彰化市暫停沿線垃圾收運，民眾可參考環保局整理出的連假垃圾收運時間表，提前清出垃圾。

各鄉鎮在連假期間調整清運垃圾時間，即使沒有沿線垃圾收運，仍會配合定點收運，如彰化市31日仍有比照平日的定點收運時間，埔心鄉30日雖不收垃圾，但31日則有沿線收運；各鄉鎮在連假周日跟平常周日一樣均未收運垃圾，彰化市則有提供定點收運，民眾可參考全縣垃圾清運一覽表。

環保局也提醒，近期天氣炎熱潮濕，垃圾與廚餘若未妥善存放，極易腐敗發臭，連假期間遇非收運時段，請民眾務必將垃圾先行妥善打包密封，暫時貯存於家中妥適處所，切勿堆置於住家門前、騎樓或空地上，以防遭受野狗、老鼠等動物翻找撕咬，不僅造成環境髒亂，還可能衍生蚊蟲孳生。

環保局仍要求各鄉鎮市嚴格執行垃圾與廚餘分類回收，例如肉粽的粽葉、粽繩屬於一般垃圾，不可丟廚餘桶，吃剩的肉粽為廚餘，桃、李、芒果、荔枝等水果類的果皮、果核歸類為廚餘，應確實分類。

端午節連假即將到來，彰化縣環保局整理出連假垃圾收運時間表，供民眾參考。圖／彰化縣府提供
端午節連假即將到來，彰化縣環保局整理出連假垃圾收運時間表，供民眾參考。圖／彰化縣府提供

連假 廚餘

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