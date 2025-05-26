律師：租戶可依建商買價優先購買

台中霧峰爆土地糾紛，原租戶正和建商打官司，爭「優先購買權」，律師指出，依土地法，所謂「優先購買權」，即地主若要賣地，要優先問承租戶，承租戶可用地主與建商談妥的賣價優先購買。

土地法的「優先購買權」，是指當財產所有權人（出賣人）出售財產時，特定人士（權利人），如土地共有人或租賃人，有權依出賣人與第3人約定的相同條件，優先於其他買家購買該財產的權利；若出賣人未先詢問權利人，便將財產賣給第3人，權利人有權主張「優先購買權」，要求出賣人與第3人簽訂的買賣契約對權利人無效。

律師鄭懿瀛說，依土地法，此案土地承租戶有權主張「優先購買權」，租戶有權依當時賣價，優先於建商購買所承租的土地。另外，承租戶擁有房屋及屋內設備等的財產權，若未經同意，遭建商拆除或損害，租戶有「物上請求權」，可要求建商損壞賠償或恢復原狀。

台中正心不動產估價師聯合事務所長黃昭閔研判，該案因年代久遠，地主可能與承租戶未訂租約期限，或承租戶在租約到期後仍繼續使用，地主繼續收租，恐成為「不定期租賃」，這塊地的租賃期限到何時，依法由雙方協議。