星期評論／名間垃圾山火警 非單純意外

南投縣名間鄉的垃圾暫置場，22日自燃火警，濃煙直竄天際，空汙波及南投市、名間鄉，這不是一場單純的意外，更像是對長年逃避垃圾處理問題的警告。

南投縣垃圾委外清運速度慢，讓南投各鄉鎮出現垃圾暫置場，雖是「暫置」，其實是一座座垃圾山，還有清潔隊員在垃圾堆裡，一個個挑出寶特瓶，為民眾善後，雖然環境部補助垃圾打包經費，改善景觀減少汙水和臭味，但垃圾不會變少，全縣暫置垃圾已累積27萬公噸。

南投、雲林等縣市缺自有焚化爐，垃圾必須運到其他縣市，還得自付焚燒費用、處理爐渣。有焚化爐的縣市則不願接收更多外來垃圾。最終，垃圾只能越堆越高，直到哪天垃圾場因產生沼氣等原因，自己燒起來。

近來名間鄉擬設焚化爐，引發強烈反對，討論很快陷入政治對立。但問題再簡單不過：沒有處理設施，垃圾就得堆眼前；不處理，最後燒的是自己的空氣和土地。

很多人說要「減塑」，但個人努力無法解決系統性的失衡。消費端每秒製造出成千上萬件商品，回收卻得靠人手一件一件挑出，甚至不少人根本懶分類回收，這種巨大落差，才是製造垃圾危機的本質。

如果繼續反對焚化爐、反對掩埋場，那就必須準備好，這些垃圾山將越來越高，垃圾不會憑空消失，只會靜靜躺著，等待哪天又失火，飄散空汙惡臭。名間垃圾場的煙霧，就是環境循環，若不面對垃圾處理現實，這些垃圾將化成煙霧重新「回家」。

他山之石，新竹縣政府逐年解決暫置垃圾，採高效能垃圾熱處理設施，引進民間投資已完成單機及系統測試，持續推進全場試運轉，可望去化暫置垃圾，縣府除治本建焚化爐，另應著手治標，設法加速垃圾清除。