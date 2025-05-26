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籌捷運經費 台中再啟市地標售

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中市6月26日將釋出多筆精華地段大面積土地，所得將投入會展中心等大型公共建設。圖／中市府提供
台中市6月26日將釋出多筆精華地段大面積土地，所得將投入會展中心等大型公共建設。圖／中市府提供

台中市府為籌措捷運藍線等重大建設經費，啟動今年第二次市地標售，釋出水湳經貿園等17筆精華區土地，有中央公園首排的「文商段50地號」，業界認為市府此波拿出「壓箱寶」，總標售底價近520億元，預訂6月26日開標。

台中市地政局今年二月標售史上最高總底價747億元標地案，但買氣超冷，標脫率創歷史新低僅18%；房地產界指出，央行限縮放款額度，建商開發意願低落。

不過，市府仍積極售地，盼補足藍線捷運與多項重大公共建設的資金缺口，啟動今年第二次標售，包括原水湳機場及太平新光區段徵收區共17筆配餘地，共12.45公頃，總底價519.58億元。

地政局指出，總價最高是「創研段26地號土地」，面積約8680坪，標售底價約89.24億元；另每坪單價最高是「文商段50地號」，約475坪、每坪底價約305.13萬元。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，此次標售的水湳文商段土地，使用強度高，業種限制少，機能性強，至於總價最高的創研段，鄰台灣智慧塔；雖市場前景不明，但不少業者長線看好市場，若土地條件好，仍能獲青睞。

市府釋出多筆精華地段大面積土地，業界視為「市府壓箱寶」，議會民進黨團總召王立任指出，盧市長想邀功時就說財政極佳，拚聲量時又怨中央補助少，內政部更提醒中市售地要避免業者溢價搶標造成行情波動。議員陳淑華更批盧秀燕卸任前一年半賣地，無視居住正義，市府應迴避成為炒作者。

國民黨團書記長李中說，市府賣地「天經地義」，回收投資金及還開發貸款，一半優先投入標售區內的公共建設，如水湳經貿園區內的國際會展中心、綠美圖等，另一半納入平均地權基金，建設其他區域；市府賣地是好事，有助城市發展，他還擔心因為政府打炒房，買氣不佳影響標售。

地政局表示，市府開發水湳經貿園區花費逾500億元，標售以「財務自償」與「公共利益」為原則，相關程序均符合法令規範，區段徵收開發後的配餘地，依法標售，除償還開發借款，另挹注市政建設，全國一致；中市另採專案讓售及設定地上權等方式，優先保留重大公設用地。

盧秀燕 土地標售 台中捷運 台中市

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