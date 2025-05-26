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游姓祭祀公業賣地 翁控被架出拆屋

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
員林市大埔里游姓祖厝疑產權糾紛，子孫賣地繳稅金，94歲老先生住老屋，未拿到拆遷費，日前卻人直接拆房，已提告。圖／民眾提供
員林市大埔里游姓祖厝疑產權糾紛，子孫賣地繳稅金，94歲老先生住老屋，未拿到拆遷費，日前卻人直接拆房，已提告。圖／民眾提供

彰化縣員林市游姓祭祀公業子孫賣地繳稅金，但94歲游姓老翁還住在土地上的老透天厝裡，日前賣地的土地管理人派人拆房，還把老先生架出屋外。警方表示，此案疑似產權糾紛，已通知土地所有權人到案說明，涉及毀損罪、妨害自由罪部分依法送辦。

94歲游老先生說，20日一早有一群人闖入，搶走他的手機，讓他不能打電話給兒子，還把他架出去，在空地曬太陽，接著怪手就拆他的房子，這房子他住了大半輩子，很傷心。

老先生的兒子說，他們沒拿到拆遷費，對方竟直接拆房子，還有王法嗎？老先生說，其他子孫有拿到拆遷補助費，賣了祖產，有人還拿到上千萬元。

據了解，這片土地約1公頃，市價約6億元，但產權複雜，家族約有180多名子孫共同持有。建商要開發，賣土地者是大房4名管理人代表，先前2、3、4房的子孫居住，因居住者沒繳稅金，祖產代表人把土地賣給建商，得款拿去繳稅金，有些人拿到拆遷費，但94歲老先生不同意拆遷，協調未成，還未拿到拆遷補償費。

當地大埔里長游庭訓據報後前去關心，他說，至少要先安置好老人家，才能拆房子，怎麼連拆遷款都還沒談好就拆房，後續雙方應會尋求司法解決。

員林警分局表示，民事產權爭議警方不介入，但針對房屋毀損罪、妨害自由罪部分，已調閱監視器調查出涉案車輛，並通知土地所有權人到案說明，依法送辦。

建商

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