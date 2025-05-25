台中新住民新體驗！香包、紙龍舟DIY慶端午

端午將至，台中市民政局今在新住民藝文中心舉辦「端午慶、美食饗」活動，邀請新住民家庭體驗香包、紙龍舟及熱壓片手作，並結合今年藝文中心常設展主題規畫，親子一同體驗台灣古早味童玩，創造親子「共玩」的樂學環境。

民政局長吳世瑋說，盼透過系列活動及豐富體驗，讓新住民感受端午節慶氛圍，促進多元文化交流，讓台中成為更友善、包容的城市。

吳世瑋說明，端午節是華人四大傳統節日之一，日本稱為「菖蒲節」、越南則稱為「殺蟲節」。台灣端午節則以包粽子、划龍舟、掛菖蒲、佩戴香囊及飲雄黃酒等慶祝。

吳世瑋指出，特別規畫端午節慶特色物品手作，融入國際聚會常見的「Potluck」環節，邀請新住民家庭攜帶家鄉美食前來共享，現場也準備造型氣球與紓壓香氛瓶等精美參加禮，讓新住民家庭在溫馨熱鬧的氛圍中提前歡度端午佳節。

吳世瑋說明，台中市新住民人口逾6.5萬人，逐年增加，市府持續推動多項新住民照顧政策，並積極促進市民對新住民母國文化的認識與交流，每年在新住民藝文中心舉辦常設展，展示各國文化、節慶、飲食、婚禮習俗、傳統樂器、香料與童話故事等內容，今年更以「傳統童玩」為主題，傳承給下一代，展現文化延續與世代共融的精神。