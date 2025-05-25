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彰化端午連假調整垃圾收運時間 「粽葉、粽繩」不是廚餘

中央社／ 彰化25日電
端午粽子示意圖。圖／AI生成
端午粽子示意圖。圖／AI生成

因應端午連假，彰化縣環保局表示，30日埔心鄉停止收運垃圾，31日端午節當天，彰化市等5鄉鎮市暫停沿線垃圾收運，並提醒粽葉屬於一般垃圾，芒果、荔枝等果皮及果核為廚餘

彰化縣環保局今天透過新聞稿指出，5月30日埔心鄉停止收運垃圾，5月31日端午節北斗鎮、竹塘鄉、二水鄉、溪州鄉及彰化市暫停沿線垃圾收運服務，提醒民眾提前或延後清運垃圾。

環保局表示，近日天氣炎熱潮濕，垃圾與廚餘若未妥善存放，極易腐敗發臭，影響居家環境衛生，若連假期間遇到非收運時段，務必先將垃圾打包密封，暫時貯存於家中，勿堆置於門前、騎樓或空地，以防遭野狗或老鼠等撕咬。

許多民眾在端午節會應景吃粽子，環保局提醒，應景食物也要確實進行垃圾分類，例如粽葉、粽繩屬於一般垃圾，吃剩的粽子為廚餘，桃、李、芒果、荔枝等水果類的果皮、果核為廚餘。

環保局建議，民眾可透過各公所網站或臉書查詢端午節垃圾清運狀況，避免錯過收運時間。

環保局 廚餘

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