快訊

訂位報姓氏「口天吳」遭店員諷 火鍋店被一星洗版：國文老師？

有縱貫線教父之稱的「黑松」蔡永常今告別式 政商及各界雲集送別

聽新聞
0:00 / 0:00

林清鏡水墨創作展港區藝術中心開展 「風輕雲淡」退休後從容

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市港區藝術中心今天起至7月20日，舉辦「風輕雲淡—林清鏡水墨創作展」。圖／台中市港區藝術中心提供
台中市港區藝術中心今天起至7月20日，舉辦「風輕雲淡—林清鏡水墨創作展」。圖／台中市港區藝術中心提供

台中市港區藝術中心今天起至7月20日舉辦「風輕雲淡—林清鏡水墨創作展」，展出退休教授林清鏡橫跨40多年、近百件的水墨代表作。

台中市副市長黃國榮今天出席開幕式表示，林教授擅長以水墨書寫情感，傳達他對生活的體驗與生命的感悟，展現其從容恬淡的人生哲學，歡迎各界藝術愛好者前來參與，沉浸於水墨交織的深遠意境。

黃國榮表示，林清鏡教授出生於南投，已移居台中35年，曾任職於台中市立文化中心，並參與大墩美展前三屆的籌辦工作，大墩美展已歷經30餘年發展，更成為具有國際影響力的重要美術展覽。在大墩美展巡迴國外展出期間，林教授也多次隨文化局出訪，為外賓導覽與現場揮毫，展現藝術魅力，廣獲外國人士讚賞，堪稱台灣國民外交的典範。

黃國榮說，此次林清鏡教授於台中市港區藝術中心展出近百件、橫跨40年創作歷程的代表作品，展覽籌備歷時甚久，甚至提前退休專心準備，展現其對藝術的熱情與執著。黃國榮說，他代表市長盧秀燕，向林教授致上最誠摯的敬意與感謝，期盼此次展覽圓滿成功，也讓更多市民感受到水墨藝術的魅力與感動。

藝術家林清鏡表示，他退休後步調趨於從容，常旅遊與自然寫生汲取創作靈感，在鄉間自然中與天地共處，體悟最動人的風景不是眼前的山水，而是內心的淡定與從容，因此以「風輕雲淡」為此次展覽名稱，傳達閒適恬淡的創作初心與對水墨藝術的喜悅回歸。

台中市文化局表示，此次展覽分為五大創作脈絡，也象徵藝術家在創作與人生歷練後的心境轉化與精神沉澱，包含寓情於景，借景抒情，投射內心情感於自然萬象；造化意蘊，凝合自然與心靈，呈現作品的精神與生命力；逐光掠影，運用光影變化，展現虛實交錯的視覺層次。靜水流深，描繪自然寧靜恬淡，表現歲月積澱的智慧。遇合化境，突破風格藩籬，創造個人水墨語彙與視覺風格。

展覽將於6月7日下午2時辦理專題講座「山光水影—走讀台灣水墨創作」，由藝術家導覽與分享創作歷程，帶領民眾深入探索台灣水墨藝術的文化精髓。

今天邀請卑南族歌手南賢天高歌獻唱，為展覽揭開序幕，台中市副市長黃國榮、參事陳志聲、文化局副局長施純福、展出藝術家林清鏡、前法務部長施茂林、前南投縣長林明溱、南投縣政府文化局長林榮森、建國科技大學校長江金山、國立台灣藝術大學榮譽教授蘇峰男、前台灣藝術大學講座教授李轂摩、前台灣藝術大學副校長林進忠、前台灣藝術大學教授黃才松、前台灣藝術大學書畫系主任蔡友、資深藝術家倪朝龍、藝術家高永隆、童建銘、陳文濱、陳士侯等藝文界人士到場。

台中市港區藝術中心今天起至7月20日，舉辦「風輕雲淡—林清鏡水墨創作展」。圖／台中市港區藝術中心提供
台中市港區藝術中心今天起至7月20日，舉辦「風輕雲淡—林清鏡水墨創作展」。圖／台中市港區藝術中心提供
台中市港區藝術中心今天起至7月20日，舉辦「風輕雲淡—林清鏡水墨創作展」。圖／台中市港區藝術中心提供
台中市港區藝術中心今天起至7月20日，舉辦「風輕雲淡—林清鏡水墨創作展」。圖／台中市港區藝術中心提供

藝術家 台中市

延伸閱讀

國美館八方藝術節 新加坡時光印記打頭陣

結合民力奏效！台中用這1招 清明公墓火災驟降96％

台中屋齡30年老屋占近5成 國外遊客驚見「不像先進城市」

渢妙一期離岸風場融資到位 綠電轉供聯發科等六大企業助達 RE100目標

相關新聞

武陵農場胭脂梅正結果 粉嫩外型常被誤認是芒果

每年初夏，武陵農場的胭脂梅樹陸續結果，園區內的胭脂梅現已轉紅，粉嫩圓潤的果實掛滿枝頭，遠看像芒果，遊客駐足拍照，有些遊客...

南投山區暴雨「全台最爛路」投89線又坍交通中斷

受鋒面影響，各地降雨，南投仁愛山區昨晚開始飄雨，今晨雨勢轉強，有「全台最爛的路」之稱的投89線15.8K、18.5K傳出...

彰化端午連假調整垃圾收運時間 「粽葉、粽繩」不是廚餘

因應端午連假，彰化縣環保局表示，30日埔心鄉停止收運垃圾，31日端午節當天，彰化市等5鄉鎮市暫停沿線垃圾收運，並提醒粽葉...

中興新村省主席官邸標租中 月租6萬起限定1行業

南投中興新村是台灣省政府所在地，精省後沒落多年，經國發會活化宿舍群為文創聚落，才又見人潮；近期更釋出「省主席官邸」及前青...

中捷綠線延伸大坑、彰化明年綜規報審 明起3場公聽會

台中捷運綠線是目前唯一運行線路，北起北屯、南抵烏日高鐵站，市府規畫延伸段，向北延伸大坑、向南延伸彰化，增設近10公里、8...

彰化二水300多戶停電 台電中午搶通復電

彰化縣二水鄉惠民村山腳路ㄧ段、上豐村海豐路等一帶今天上午近8 點發生饋線發生瞬跳事故，造成371戶停電，經台電檢視後發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。