林清鏡水墨創作展港區藝術中心開展 「風輕雲淡」退休後從容

台中市港區藝術中心今天起至7月20日舉辦「風輕雲淡—林清鏡水墨創作展」，展出退休教授林清鏡橫跨40多年、近百件的水墨代表作。

台中市副市長黃國榮今天出席開幕式表示，林教授擅長以水墨書寫情感，傳達他對生活的體驗與生命的感悟，展現其從容恬淡的人生哲學，歡迎各界藝術愛好者前來參與，沉浸於水墨交織的深遠意境。

黃國榮表示，林清鏡教授出生於南投，已移居台中35年，曾任職於台中市立文化中心，並參與大墩美展前三屆的籌辦工作，大墩美展已歷經30餘年發展，更成為具有國際影響力的重要美術展覽。在大墩美展巡迴國外展出期間，林教授也多次隨文化局出訪，為外賓導覽與現場揮毫，展現藝術魅力，廣獲外國人士讚賞，堪稱台灣國民外交的典範。

黃國榮說，此次林清鏡教授於台中市港區藝術中心展出近百件、橫跨40年創作歷程的代表作品，展覽籌備歷時甚久，甚至提前退休專心準備，展現其對藝術的熱情與執著。黃國榮說，他代表市長盧秀燕，向林教授致上最誠摯的敬意與感謝，期盼此次展覽圓滿成功，也讓更多市民感受到水墨藝術的魅力與感動。

藝術家林清鏡表示，他退休後步調趨於從容，常旅遊與自然寫生汲取創作靈感，在鄉間自然中與天地共處，體悟最動人的風景不是眼前的山水，而是內心的淡定與從容，因此以「風輕雲淡」為此次展覽名稱，傳達閒適恬淡的創作初心與對水墨藝術的喜悅回歸。

台中市文化局表示，此次展覽分為五大創作脈絡，也象徵藝術家在創作與人生歷練後的心境轉化與精神沉澱，包含寓情於景，借景抒情，投射內心情感於自然萬象；造化意蘊，凝合自然與心靈，呈現作品的精神與生命力；逐光掠影，運用光影變化，展現虛實交錯的視覺層次。靜水流深，描繪自然寧靜恬淡，表現歲月積澱的智慧。遇合化境，突破風格藩籬，創造個人水墨語彙與視覺風格。

展覽將於6月7日下午2時辦理專題講座「山光水影—走讀台灣水墨創作」，由藝術家導覽與分享創作歷程，帶領民眾深入探索台灣水墨藝術的文化精髓。