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中興新村省主席官邸標租中 月租6萬起限定1行業

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
為活化中興新村，國發會釋出省主席官邸開放標租，考量其為文化景觀及庭院環境，盼打造為餐廳或私廚，限餐飲業進駐。記者賴香珊／攝影
為活化中興新村，國發會釋出省主席官邸開放標租，考量其為文化景觀及庭院環境，盼打造為餐廳或私廚，限餐飲業進駐。記者賴香珊／攝影

南投中興新村是台灣省政府所在地，精省後沒落多年，經國發會活化宿舍群為文創聚落，才又見人潮；近期更釋出「省主席官邸」及前青創孵化基地，標租餐飲業進駐，盼打造成餐廳或私廚，月租金6萬元起，租期5年，於6月10日開標。

早年因台灣省政府坐落在中興新村，除了有員工、職務宿舍，更具備公有市場、學校、公園等公共設施，生活機能良好，營造花園城市，一片榮景，後因省制遭虛級化，27年前精省又遭遇921大地震，中興新村也因此隨歲月頹圯沒落多年。

中央為讓中興新村風華再現，2018年由國家發展委員會接手成立活化辦公室，更於2022年辦理整體重新規畫，分為北、中、南三大核心區發展，其中經濟部合作活化在南核心的光明里12間宿舍空屋，引進餐飲、民宿等打造成文創聚落。

由於，光明里文創聚落成功帶進人潮及商機，國發會加強活化力道，自2023年起分4期整修改善中、北核心的省府宿舍群，第一期已整建60間作為公務員宿舍使用；第二期80間宿舍整建也陸續完成，擬朝文創聚落發展，逐步辦理招商。

國發會為此啟動中興新村國有房地標租案，首波公告釋出光華路93號「省主席官邸」打頭陣，連同曾作為青年創業孵化基地的光華路99號，兩處土地面積約2748平方公尺，建物面積達650平方公尺，最低月租金6萬129元，租期5年。

國發會中興新村活化辦公室表示，省主席官邸是該會有史以來的第1件標租案，考量其歐式木造建築搭配庭院，且為文化景觀，盼打造為餐廳或私廚，因此僅限餐飲業進駐，投標於6月9日止，預計隔日開標，相關資訊可至該會網站查詢。

為活化中興新村，國發會釋出省主席官邸開放標租，考量其為文化景觀及庭院環境，盼打造為餐廳或私廚，限餐飲業進駐。記者賴香珊／攝影
為活化中興新村，國發會釋出省主席官邸開放標租，考量其為文化景觀及庭院環境，盼打造為餐廳或私廚，限餐飲業進駐。記者賴香珊／攝影
為活化中興新村，國發會釋出省主席官邸開放標租，考量其為文化景觀及庭院環境，盼打造為餐廳或私廚，限餐飲業進駐。記者賴香珊／攝影
為活化中興新村，國發會釋出省主席官邸開放標租，考量其為文化景觀及庭院環境，盼打造為餐廳或私廚，限餐飲業進駐。記者賴香珊／攝影
為活化中興新村，國發會釋出省主席官邸開放標租，考量其為文化景觀及庭院環境，盼打造為餐廳或私廚，限餐飲業進駐。記者賴香珊／攝影
為活化中興新村，國發會釋出省主席官邸開放標租，考量其為文化景觀及庭院環境，盼打造為餐廳或私廚，限餐飲業進駐。記者賴香珊／攝影

文創 宿舍 中興新村

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