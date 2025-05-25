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中捷綠線延伸大坑、彰化明年綜規報審 明起3場公聽會

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中捷運綠線是中捷唯一運行線路，北起北屯、南抵烏日，市府規畫向北延伸大坑、向南延伸彰化。圖／聯合報系資料照
台中捷運綠線是中捷唯一運行線路，北起北屯、南抵烏日，市府規畫向北延伸大坑、向南延伸彰化。圖／聯合報系資料照

台中捷運綠線是目前唯一運行線路，北起北屯、南抵烏日高鐵站，市府規畫延伸段，向北延伸大坑、向南延伸彰化，增設近10公里、8站高架車站，去年啟動綜合規畫，預計明年初報中央審核，明（26）日起連續在烏日、北屯與彰化辦理3場公聽會。

捷運工程局長蘇瑞文表示，綠線延伸段是中捷中期路網重要計畫，目標活化大坑的觀光資源、納入烏日富都心成為中部都會核心、串聯彰化強化承繼通勤，建構半小時市區、1小時都會軌道生活圈，服務約56萬市民，預計通車後全日運量32.8萬人次、每日減少0.24萬輛次汽車與5.12萬輛次機車。

捷工局表示，綠線延伸段共3路段，大坑段長2.48公里，設2站，烏日段長3.14公里，設2站，彰化段長4.31公里，設4站，總共8站均為高架車站；大坑段跨越旱溪，預留延伸屯區環線，烏日段原經過榮泉路，改走中山路三段，彰化段原規畫3站，新增1站轉乘彰化輕軌。

捷工局指出，市府2012年啟動可行性研究，2020年交通部審查通過報行政院審查，去年1月政院審查通過；市府去年6月啟動綜合規畫，今年4月完成期中報告核定，5月26、27、28日3天下午2時分別在烏日社區活動中心、北屯區公所與彰化縣立圖書館辦理公聽會。

捷工局表示，綜合規畫納入公聽會意見後，預計明年初送交通部審議，再核轉行政院審議，同步辦理環境影響評估與都市計畫變更；綜規與環評皆通過政院核定，市府會展開細部設計、用地取得等，部分工作同步進行縮短期程，預計獲核定後9年竣工驗收。

中捷綠線延伸大坑、彰化是中期路網重要計畫，市府目前完成綜合規畫期中報告，明起舉辦3場公聽會。圖為目前規畫，尚未核定。圖／台中市政府提供
中捷綠線延伸大坑、彰化是中期路網重要計畫，市府目前完成綜合規畫期中報告，明起舉辦3場公聽會。圖為目前規畫，尚未核定。圖／台中市政府提供

行政院 台中捷運

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