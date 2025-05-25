彰化推動變革落實環保經濟 再生粒料3年去化12萬噸

彰化縣溪州焚化廠每年約產出3.6萬公噸焚化再生粒料，可供工程使用，但以往國內曾出現不當使用案例，導致再生粒料曾去化困難，在彰化環保局推動變革措施後，3年內共去化約12萬公噸，去年底更將累積堆置量完全去化，也呼籲民眾落實陶瓷磚瓦類廢棄物分類交由回收車，一起落實環保經濟。

彰化縣環保局表示，焚化再生粒料過去因彰化的工程單位接受度低，只好運往外縣市工程使用，但2016到2020年間，因國內有不當使用案例，導致去化問題浮現，各縣市政府自顧不暇，基於本位主義紛紛築起高牆拒絕外縣市粒料進入轄內，彰化縣再生粒料堆置量曾高達3萬公噸，造成再生粒料無法去化問題，也影響焚化廠營運。

彰化縣環保局長江培根表示，為推廣使用再生粒料，推動四大變革，首先「制定法制化的使用規定」，彰化環保局於2022年完成「彰化縣垃圾焚化廠焚化再生粒料使用管理自治條例」制定程序，規定各級機關、中央所屬各機關辦理彰化縣公共工程，均須使用一定比例的再生粒料。

其次建立獎勵制度，凡公共工程使用再生粒料，工程主辦人員與主管即可獲嘉獎，使用逾萬公噸者更可記功，提升工程端使用意願。環保局推動「提升再生粒料品質」，透過再生粒料加強翻堆熟化程序，建立陶瓷磚瓦等無機廢棄物回收管道，避免混入垃圾而影響粒料品質，以提升再生粒料品質。

工程單位使用再生粒料零負擔，彰化環保局除輔導混凝土加工廠使用彰化縣再生粒料達工程品質要求外，首創「一張申請單，使用零負擔」的供料機制，施工單位僅需填寫供料申請單送至彰化環保局，即由環保局配合工程進度載運再生粒料至混凝土加工廠產製工程所需混凝土，讓使用流程簡單且安全無虞。

2024年底彰化縣已將再生粒料累積堆置量完全去化，更吸引新竹市、苗栗縣、嘉義市等地方政府陸續至彰化取經交流，擴大政策示範效益。