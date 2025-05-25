台中單身聯誼18對互表心意...創9成高配對率 還有第2波

台中市政府民政局與西區戶政事務所昨天在新社古堡和百菇莊共同舉辦「城堡中の愛情菇事」單身聯誼活動，40位參加者在美景與美食饗宴中聯誼，台中市民政局長吳世瑋表示，昨天成功促成18對互表心意，配對率突破9成。

吳世瑋表示，戶政機關除了是結婚登記的服務窗口，更希望成為市民通往幸福人生的助力，為鼓勵單身民眾踴躍參與交友活動，市府今年攜手各戶所精心規劃25場主題式聯誼活動，結合地方特色、創意體驗與團體互動等多元設計，打造兼具意義又趣味十足的交流場域。

昨天活動融合新社在地觀光景點、食農體驗及情感交流三大元素，提供年輕朋友認識志同道合伴侶的契機，也為台中市婚育政策注入正向能量，也推廣在地觀光資源，創造多贏局面。

西區戶所主任李翠月表示，新社古堡以夢幻的歐式建築與壯麗景緻成為人氣打卡熱點，此次活動上午帶領參加者搭乘「愛情巴士」到古堡展開浪漫旅程，透過小組互動與任務打卡，增進彼此了解與好感；午後移師百菇莊，讓參加者體驗香菇採收及手作茶碗蒸，攜手共創「食農」回憶，增添甜蜜氛圍；參加者並在「封緘傳情」的告白時段，勇敢表達心意。

西區戶政事務所表示，許多參加者反饋，在自然美景的陪伴下，更能放鬆心情，輕鬆活潑的活動氛圍，讓彼此更能自在互動、敞開心房。來自台中的陳先生分享，在古堡石牆前與對方牽手完成任務的瞬間，宛如偶像劇情節般浪漫難忘；林小姐表示，與身旁的他一同親手製作茶碗蒸，互相分享成果的過程充滿甜蜜，是一次讓人回味無窮的特別體驗。

民政局說明，台中市114年單身聯誼活動第二階段14場次將於6月16日上午8時開放報名，額滿為止，報名費每人酌收500元，女性揪伴一起報名成功，還可獲贈精美小禮，報名詳情可至活動專屬網站( https://www.unijoys.com.tw/台中市114年單身民眾聯誼活動 )查詢。