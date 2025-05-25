南投山區暴雨「全台最爛路」投89線又坍交通中斷

受鋒面影響，各地降雨，南投仁愛山區昨晚開始飄雨，今晨雨勢轉強，有「全台最爛的路」之稱的投89線15.8K、18.5K傳出道路災情，土石泥流及大小落石阻道，目前交通中斷，上山須繞路，已調遣重機具上山搶通，視天候允許再行作業。

由於，投89線力行產業道路是力行、紅葉等部落聯外必經道路，但因路況差，幾乎逢雨必坍，而有「全台最爛的路」之稱，近年經縣府改善，道路品質及安全雖獲提升，但部分路段邊坡仍地質脆弱裸露，遇到豪大雨就易崩塌發生土石流。

其中，投89線15.8K處在本月12日才因連日大雨傳災情，遭土石泥流及落石擋道，交通受阻，直至當晚才搶通；時隔不到半個月，又因雨爆發土石流。此外，18.5K處今同樣也因落石，交通受到影響，導致「全台最爛的路」目前又中斷了。

當地翠華村長高政光說，仁愛山區昨晚開始下雨，但因早上雨勢變大，投89線15.8K前陣子土石流後，邊坡裸露才會一遇雨就又土石流；18.5K處則是岩壁，地質脆弱，近期天氣炎熱又忽下雨降溫，導致大小石頭碎片崩落，現在交通都中斷。