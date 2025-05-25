聽新聞
0:00 / 0:00
南投山區暴雨「全台最爛路」投89線又坍交通中斷
受鋒面影響，各地降雨，南投仁愛山區昨晚開始飄雨，今晨雨勢轉強，有「全台最爛的路」之稱的投89線15.8K、18.5K傳出道路災情，土石泥流及大小落石阻道，目前交通中斷，上山須繞路，已調遣重機具上山搶通，視天候允許再行作業。
由於，投89線力行產業道路是力行、紅葉等部落聯外必經道路，但因路況差，幾乎逢雨必坍，而有「全台最爛的路」之稱，近年經縣府改善，道路品質及安全雖獲提升，但部分路段邊坡仍地質脆弱裸露，遇到豪大雨就易崩塌發生土石流。
其中，投89線15.8K處在本月12日才因連日大雨傳災情，遭土石泥流及落石擋道，交通受阻，直至當晚才搶通；時隔不到半個月，又因雨爆發土石流。此外，18.5K處今同樣也因落石，交通受到影響，導致「全台最爛的路」目前又中斷了。
當地翠華村長高政光說，仁愛山區昨晚開始下雨，但因早上雨勢變大，投89線15.8K前陣子土石流後，邊坡裸露才會一遇雨就又土石流；18.5K處則是岩壁，地質脆弱，近期天氣炎熱又忽下雨降溫，導致大小石頭碎片崩落，現在交通都中斷。
縣府表示，經地方通報投89線15.8K、18.5K有道路災情，已通知廠商調遣重機具搶通，但因山區雨勢不斷，須視天候及邊坡狀況再行作業，目前交通建議得繞行改道慈峰產業道路接台14甲線翠峰路段，也呼籲雨季期間非必要盡量別上山。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言