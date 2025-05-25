快訊

特斯拉女駕駛國道放雙手閉眼 網友痛罵：睡到昇天

NBA／灰狼一吐怨氣！主場狂勝雷霆42分 系列賽扳回一城

MLB／賈吉18轟超越大谷獨居全壘打王 洋基單局10分痛宰洛磯

聽新聞
0:00 / 0:00

南投山區暴雨「全台最爛路」投89線又坍交通中斷

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投仁愛山區大雨，有「全台最爛的路」之稱的投89線15.8K、18.5K處等因泥流及落石阻道，目前交通中斷，上山須繞路。圖／民眾提供
南投仁愛山區大雨，有「全台最爛的路」之稱的投89線15.8K、18.5K處等因泥流及落石阻道，目前交通中斷，上山須繞路。圖／民眾提供

受鋒面影響，各地降雨，南投仁愛山區昨晚開始飄雨，今晨雨勢轉強，有「全台最爛的路」之稱的投89線15.8K、18.5K傳出道路災情，土石泥流及大小落石阻道，目前交通中斷，上山須繞路，已調遣重機具上山搶通，視天候允許再行作業。

由於，投89線力行產業道路是力行、紅葉等部落聯外必經道路，但因路況差，幾乎逢雨必坍，而有「全台最爛的路」之稱，近年經縣府改善，道路品質及安全雖獲提升，但部分路段邊坡仍地質脆弱裸露，遇到豪大雨就易崩塌發生土石流

其中，投89線15.8K處在本月12日才因連日大雨傳災情，遭土石泥流及落石擋道，交通受阻，直至當晚才搶通；時隔不到半個月，又因雨爆發土石流。此外，18.5K處今同樣也因落石，交通受到影響，導致「全台最爛的路」目前又中斷了。

當地翠華村長高政光說，仁愛山區昨晚開始下雨，但因早上雨勢變大，投89線15.8K前陣子土石流後，邊坡裸露才會一遇雨就又土石流；18.5K處則是岩壁，地質脆弱，近期天氣炎熱又忽下雨降溫，導致大小石頭碎片崩落，現在交通都中斷。

縣府表示，經地方通報投89線15.8K、18.5K有道路災情，已通知廠商調遣重機具搶通，但因山區雨勢不斷，須視天候及邊坡狀況再行作業，目前交通建議得繞行改道慈峰產業道路接台14甲線翠峰路段，也呼籲雨季期間非必要盡量別上山。

南投仁愛山區大雨，有「全台最爛的路」之稱的投89線15.8K、18.5K處等因泥流及落石阻道，目前交通中斷，上山須繞路。圖／民眾提供
南投仁愛山區大雨，有「全台最爛的路」之稱的投89線15.8K、18.5K處等因泥流及落石阻道，目前交通中斷，上山須繞路。圖／民眾提供

落石 脆弱 土石流

延伸閱讀

山區大雨 中橫便道今天上午7點通行時段取消

南投男開車疑身體不適連撞2車 騎士急跳車躲劫

南投信義紅玉甜桃採收旺季 警啟動護桃專案

暴雨襲擊淡水捷運站 搭車見車廂內有小溪流

相關新聞

南投山區暴雨「全台最爛路」投89線又坍交通中斷

受鋒面影響，各地降雨，南投仁愛山區昨晚開始飄雨，今晨雨勢轉強，有「全台最爛的路」之稱的投89線15.8K、18.5K傳出...

杉林溪要道投51線路基流失 工務處26日會勘

南投縣杉林溪聯外道路投51線因連日降雨，前天路基流失、路面懸空，岌岌可危。幸好昨天雨勢趨緩，崩塌未再擴大，但因下方路基已...

影／豐原媽祖盃陸上龍舟趣味賽 江啟臣率民代隊參賽「不小心贏了」

2025豐原媽祖盃陸上龍舟趣味競賽今天在豐原區藝文巷舉辦，共24隊參賽，立法院副院長江啟臣率多位民代參賽，江啟臣掌控龍頭...

台中今年老人車禍死傷比去年同期少一成 交警每月平均辦10場宣講

台中市今年1、2月高齡長者的交通事故死傷人數為1805人，比去年同期減少約10％，台中市警局交通大隊有鑑於台灣邁入高齡社...

鹿港慶端陽小鎮光影藝術節亮起來 人氣minini登場

「2025鹿港慶端陽小鎮光影藝術節」24日晚間正式開燈亮起來，為下周一連３天的慶端陽活動暖身，彰化縣長王惠美說，今年光影...

廣角鏡／原台汽客運彰化車站 彩繪變身

位在彰化市民生地下道邊的原台汽客運彰化車站將改建為住宅大樓，建商在未改建前，將既有車站建築做立體彩繪，並供做文創場域，吸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。