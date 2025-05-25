影／豐原媽祖盃陸上龍舟趣味賽 江啟臣率民代隊參賽「不小心贏了」

2025豐原媽祖盃陸上龍舟趣味競賽今天在豐原區藝文巷舉辦，共24隊參賽，立法院副院長江啟臣率多位民代參賽，江啟臣掌控龍頭和行進方向，最後民代隊贏里長聯誼隊，江啟臣在得獎感言中說，「真的是不小心贏的，里長隊也很棒」。

2025豐原媽祖盃陸上龍舟趣味競賽曁端午粽飄香社區青銀同樂活動，今天在豐原區藝文館後方藝文巷舉辦，陸上龍舟趣味競賽今年共有24隊參賽。

豐原區長洪峰明表示，陸上龍舟趣味競賽已舉辦10屆，感謝台中市葫蘆墩觀光發展協會出人出力的大力推動下，成為豐原地區端午節的一項特色活動；他也感謝豐原慈濟宮主委陳誌峰對活動的全力支持。

豐原慈濟宮主委陳誌峰表示，豐原慈濟宮和台中市葫蘆墩觀光發展協會已經多次合作舉辦陸上龍舟趣味競賽，未來會繼續支持台中市葫蘆墩觀光發展協會舉辦各項活動，共同為推動豐原的觀光和經濟繁榮盡心力。

台中市葫蘆墩觀光發展協會理事長李式庸表示，今天活動從上午8點起，在豐原區公所和豐原慈濟宮協助下，除了在豐原區公所後方藝文巷有陸上龍舟趣味競賽，還有豐原慈濟宮天上聖母駐駕現場，及香包製作DIY、祖孫老少來包粽、趣味青銀同樂團康遊戲、社區美食，還有多個社區節目表演。

陸上龍舟趣味競賽比賽全程約50公尺，定點就位後鳴槍出發，以先抵達終點奪標決定勝負；報名隊伍共24隊，取前6名頒發獎盃、獎金、錦旗。