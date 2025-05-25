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台中今年老人車禍死傷比去年同期少一成 交警每月平均辦10場宣講

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市警局交通大隊今年開始，每月辦理至少10場宣講活動，深入社區關懷據點，向長者宣導。圖／台中市交大提供
台中市警局交通大隊今年開始，每月辦理至少10場宣講活動，深入社區關懷據點，向長者宣導。圖／台中市交大提供

台中市今年1、2月高齡長者的交通事故死傷人數為1805人，比去年同期減少約10％，台中市警局交通大隊有鑑於台灣邁入高齡社會，為降低高齡者及行人交通事故發生率，從今年初已辦理62場進入社區的宣講活動，預計至年底會持續辦理，每月平均辦理10場次。

交通部道安總動員平台統計，今年1、2月事故資料，台中市高齡者交通事故死亡15人、受傷1790人，較去年同期死亡20人、受傷1971人，死亡減少5人（降幅25%）、受傷減少181人（降幅9.2%）；另行人交通事故死亡8人、受傷475人，較去年同期死亡11人、受傷504人，死亡減少3（(降幅27.3%）、受傷減少29人（降幅5.8%）。

台中市警局交通大隊從今年初開始，深入社區關懷據點，每月平均約辦理10場次的宣講活動，發放LED發光型反光手環，提醒長者外出時穿著亮色衣物、遵守交通規則，呼籲高齡者提高自我防護意識，共同打造友善安全的交通環境，截至本月為止，已辦理62場次，每次約1小時。

交大表示，除了加強宣導外，中市警持續執行 「行人正義大執法」專案，針對車輛闖紅燈、車不暫停讓行人及行人違規等違規加強執法。

據統計，今年1至4月取締車輛闖紅燈、車不暫停2萬0045件，去年同期取締1萬9462件，增加583件。行人違規部分，今年截至4月，取締1909件，去年同期取締636件，增加1273件。警方期望透過執法，提升行人交通安全意識，保障用路人生命安全。

台中市警局長李文章提醒，行人不像汽車駕駛有金屬外殼保護，每人每天幾乎都會以行人身分參與交通，不論是車輛駕駛或是行人都應該遵守交通安全規則，共同打造友善的交通環境，建構「台中好行」宜居城市。

台中市交大大隊長鄭鴻文呼籲，行人切勿因貪圖方便走捷徑，而橫越車道或穿越車陣中，過路口要走行穿線，且秒數要夠才可安全通過，穿越道路先「左看、右看、再左看」，務必注意有無來車，才不會釀成無法挽回的悲劇。

台中市警局交通大隊今年開始，每月辦理至少10場宣講活動，深入社區關懷據點，向長者宣導。圖／台中市交大提供
台中市警局交通大隊今年開始，每月辦理至少10場宣講活動，深入社區關懷據點，向長者宣導。圖／台中市交大提供

行人 死亡 交通事故

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