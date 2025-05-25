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鹿港慶端陽小鎮光影藝術節亮起來 人氣minini登場

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
「2025鹿港慶端陽小鎮光影藝術節」24日晚間正式開燈亮起來，將展到7月27日。圖／彰化縣府提供
「2025鹿港慶端陽小鎮光影藝術節」24日晚間正式開燈亮起來，將展到7月27日。圖／彰化縣府提供

「2025鹿港慶端陽小鎮光影藝術節」24日晚間正式開燈亮起來，為下周一連３天的慶端陽活動暖身，彰化縣長王惠美說，今年光影藝術節有韓國人氣IP「LINE FRIENDS minini」登場，歡迎端午佳節攜家帶眷到鹿港看龍舟賽、吃美食與minini同樂。

「鹿港慶端陽小鎮光影藝術節」昨晚在鹿港鎮舊鹿港溪水中舞台舉行開燈儀式，王惠美、立委謝衣鳯、彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚議員、鹿港鎮長許志宏、福興鄉長蔣煙燈等人與會。

王惠美表示，鹿港是一座開放式的博物館，是有深厚人文底蘊與節慶文化的古鎮，根據觀光署統計2024年全台最熱門景點由彰化「鹿港老街」奪冠，全年吸引超過1730萬人次造訪，是最具魅力的經典小鎮，「鹿港慶端陽」更是全國12大節慶之一，每年吸引許多遊客來體驗傳統節慶的獨特氛圍。　　

今年光影藝術節活動亮點是「IP主角魅力無窮」，王惠美說，這是首次「LINE FRIENDS minini」在台灣首場大型戶外展出，並結合鹿港觀光三輪車，特別設計minini造型三輪車，現場還有特地從韓國遠道而來的lenini與大家互動，活動展出至7月27日，每晚6點30分至10點點亮璀璨燈光，也為10月登場的「台灣設計展在彰化」提前暖身。

王惠美說，除了鹿港慶端陽活動5月30到6月1日登場，光影藝術節暑假期間也有親子同樂活動，現場還有minini紀念小物限量發送。另外「推薦鹿港觀光短影音」徵件活動，參與者有機會抽中機票、鹿港住宿券等大獎。

凃淑媚表示，今年是鹿港慶端陽滑龍舟比賽的第48年，5月30日下午5點半鹿港慶端陽划龍舟比賽在福鹿溪開幕，連續三天的比賽從下午3點到晚上9點，共有 126 隊的選手來到現場競賽，來現場不只能感受到龍舟賽事的競速感，晚上燈光也非常美。　　

鹿港鎮長許志宏說，遊客白天可造訪鹿港老街特色景點，晚上還有光影裝置及主題布燈，公所舉辦的夏鬧端陽活動5月30日在公會堂有鹿港特色美食「煎堆」及歌手駐唱活動等，桂花巷藝術村則有 DIY ，文武廟也有親子活動。　　

「鹿港慶端陽小鎮光影藝術節」昨晚由縣長王惠美主持開燈儀式。圖／彰化縣府提供
「鹿港慶端陽小鎮光影藝術節」昨晚由縣長王惠美主持開燈儀式。圖／彰化縣府提供
彰化縣長王惠美說，今年光影藝術節有韓國人氣IP「LINE FRIENDS minini」登場，歡迎端午佳節攜家帶眷到鹿港看龍舟賽、與minini同樂。圖／彰化縣府提供
彰化縣長王惠美說，今年光影藝術節有韓國人氣IP「LINE FRIENDS minini」登場，歡迎端午佳節攜家帶眷到鹿港看龍舟賽、與minini同樂。圖／彰化縣府提供
彰化縣長王惠美（中)說，鹿港慶端陽小鎮光影藝術節很適合大家攜家帶眷來賞玩。圖／彰化縣府提供
彰化縣長王惠美（中)說，鹿港慶端陽小鎮光影藝術節很適合大家攜家帶眷來賞玩。圖／彰化縣府提供

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