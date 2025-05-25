彰化地檢署7月搬家 現址擬打造員林新都心

彰化地檢署預計今年7月喬遷員林大道重劃區，看守所要搬去二林鎮，原地主員林市公所已透過縣政府向內政部申請都市更新規畫費，將參考員林市黃金帝國都市更新模式，在彰檢和看守所現址打造員林新都心。

員林市黃金帝國歷時3年整合地主、各樓層物業所有人，由旁邊舊警察宿舍地主彰化縣政府帶動全區都市更新作業，上月25日舉行拆除動工典禮，預計明年5月完工。

員林市公所指出，院檢和看守所遷走，地上物是司法單位所有，市公所將協調移撥工作，土地2公頃逾9成是員林市有地，不到1成是數筆私有地，市公所將舉辦說明會整合地主意見作整體開發，目前傾向拆除地上物，比照黃金帝國都更模式，招商投資開發和興建商辦大樓，市公所和一些政府機關進來合併辦公，大幅提高便民效率。

當地不少民眾支持員林市公所辦理院檢及看守所現址的都更，李姓等市民表示，院檢和相鄰的員林市僑信國小，入夜幾乎一片漆黑，若員林市公所能興建商辦大樓，低樓層引進商場，輔導戶外公共空間夜晚消費娛樂，將可帶動周邊經濟發展。

縣議員曹嘉豪認為，當地生活機能和工商發展已達一定水準，員林市公所打造新都心要考慮停車及交通動線，錦上添花效果有限，他建議商辦大樓以外的戶外空間設計為休憩廣場，彌補當地休閒空間的不足。