杉林溪要道投51線路基流失 工務處26日會勘

南投縣杉林溪聯外道路投51線因連日降雨，前天路基流失、路面懸空，岌岌可危。幸好昨天雨勢趨緩，崩塌未再擴大，但因下方路基已流失，搶修難度高，南投縣工務處26日將會勘，研擬安全且有效搶修方案。

投51線是連接杉林溪森林遊樂區與杉林溪茶區的交通要道，去年凱米颱風曾重創路基，縣府向中央爭取9416萬元辦理災後復建，預計施作懸臂式擋土牆65公尺，基樁搭設127支及地錨96支，南投縣政府4月15日訂約，工期270日。

不過，近日山區連日降雨，前天投51線0K處下邊坡護壁崩塌，路基土方從崩塌處流失，部分路面懸空，縣府派員在崩塌區以混凝土護欄與警示燈設置防護，並實施單線雙向管制通行，由人員全天候引導車流，並覆蓋帆布避免崩塌災情擴大。

工務處表示，目前崩塌區邊坡結構不穩，搶修難度高，傳統從上方灌漿修補，下方護壁恐難以負荷，影響下方施工人員安全，將視會勘結果調整工法與調派機具搶修。

面對道路再度受損，茶農擔心崩塌擴大，影響茶葉等農產品運輸，林姓農民說：「茶葉、作物都是錢，路不好走就是虧損。」盼縣府能加快搶修、確保農產運輸暢通。

縣府強調，目前災情穩定，將依程序向公共工程委員會申報災害擴大並申請追加經費，後續將依地質評估結果調整施工方式，確保修復工程進度與人員安全。