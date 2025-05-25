台中規律運動比率不到4成 市府推運動代幣

台中市近年大力推動運動場館新建，運動環境不斷升級，但議員指出，台中肥胖比率38.4%，規律運動比率僅32.8%，建議市府比照台北發放運動抵用金方式，鼓勵民眾培養運動習慣。運動局長游志祥表示，將結合數位推動，預計年底前試辦。

中市議員林昊佑指出，根據體育署2023年統計，台中市是全台灣肥胖率最高的都市，肥胖比率達42.9%，規律運動比率只有32.5%，去年台中肥胖比率雖降至38.4%，但規律運動比率32.8%，相較台北近4成規律運動比率，台中市民運動習慣養成仍有很大進步空間。

林昊佑表示，台中市運動局年度預算超過19億元，但推廣活動僅占3%，多數資源集中在場館建設與維護。他舉台北「U-Sport樂運動計畫」為例，發放每人1500元運動抵用金，並開放民間健身房、運動中心使用，加上集點抽獎活動，還可放進悠遊卡儲值內使用，政策誘因下，吸引151萬人次參與，帶動市民運動風氣，建議台中市比照。

游志祥表示，台中市目前共174座運動場館外，還有公園、廣場類型的運動，這類型的運動較難反映在統計數字上，但是台中運動習慣正逐步成長。另台中市每個周末也會舉辦20、30場全民運動，透過鄉里運動會，鼓勵民眾走出來運動，提高規律運動比率。

游志祥指出，市府將參考台北市運動抵用金方案，結合數位平台推動，民眾只要運動達標，就可兌換運動代幣，預計今年底前試辦。

據體育署調查，桃園市民肥胖率（BMI分類屬過重）39.8%，為六都第3高；為此，桃園市體育局去年與教育局合作推出「肉肉逃走中」計畫，藉由競賽與50萬元總獎金，鼓勵學生帶親友一起減重，頗有成效，預計今年9月續辦，賽制除了以往的個人與親友組隊，還會增加校際組，親師生共同努力。

體育局長許彥輝表示，桃園除了「肉肉逃走中」，還有「桃園運動卡」計畫，提供民眾運動場館優惠，鼓勵市民多運動，維持體態與身心健康。