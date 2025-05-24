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彰化詩歌節絲竹管弦齊奏 各大書院詩社要員到齊滿滿詩意

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
一年一度彰化詩歌節在興賢書院所在地的員林公園舉辦，縣內各大書院和詩社人員踴躍出席。記者簡慧珍／攝影
一年一度彰化詩歌節在興賢書院所在地的員林公園舉辦，縣內各大書院和詩社人員踴躍出席。記者簡慧珍／攝影

端午節也是詩人節，2025年彰化詩歌節今下午在員林公園登場，縣政府結合音樂、市集、闖關活動，並邀請全縣知名詩人和文學家，透過詩歌與音樂、書畫的交流，傳達彰化縣文學底蘊。

員林國小管弦樂和洛津國小直笛團演奏音樂，揭開今年彰化詩歌節序幕，文創市集、詩畫比賽同步在員林公園展開，興賢吟社理事長廖基堯、道東詩社長洪秀蘭、彰化縣詩學研究協會理事長吳榮鑾、彰化縣國學研究會理事長楊龍潭、彰化縣學士吟詩學會理事長謝翠娟、彰化縣文開詩社理事長尤能銓出席，為詩歌節增添光采。

縣長王惠美說，今年彰化詩歌節有創意，舉辦詩路挑戰大晉級的大地闖關遊戲，和小文青詩詩入畫比賽，前者挑戰參加民眾的詩歌知識，後者學生讀詩作畫，完成作品即可二選一，帶走維尼陶瓷馬克杯或馬卡龍保溫杯。

彰化詩歌節選在興賢書院所在地的員林公園舉辦，花木扶疏，活動會場舞台上，管弦樂、國樂、口琴、絲竹、合唱和舞蹈接力表演，台下民眾逛文創市集，有時雨點落下幸有大樹可遮雨，沒趕散人潮。

彰化文化閱護照活動11月30日截止，民眾借閱圖書以外，參加畫展與藝文活動也可集章，例如今天詩歌節就能集章，有機會抽中ipad、gopro運動攝影機、聲霸、高級手錶等大獎，縣長王惠美和文化局請民眾把握機會，踴躍參加集章活動來抽獎。

音樂 員林

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