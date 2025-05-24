台中旅宿業者推端午連假優惠 鼓勵民眾檢舉非法旅宿
為歡慶端午，台中市超過500家旅宿業，包括觀光商務旅館、文創商旅及好客民宿等不同主題旅館民宿，歡迎民眾可依規畫的遊程選擇不同特色旅宿入住，觀旅局呼籲民眾除考量價格及地段外，最重要的是住宿場所的安全性，選擇經政府機關把關的「合法旅宿」才是最有保障的聰明選擇。
中市觀旅局同時鼓勵市民，如發現有經營日租套房或其他非法旅宿場所，可檢附明確經營事證資料向觀旅局提出書面檢舉，經查證屬實，其中裁罰金額達新台幣10萬元以上者，經受處分人完成繳納罰款後，將提撥實收罰鍰金額的10%至15%作為檢舉獎金。
觀旅局表示，台中市日租套房等非法旅宿多集中於交通要點或熱門商圈周邊，業者透過網路訂房平台刊登精緻裝潢的房間照片，主打交通便利、價格低廉吸引消費者入住；但其未經政府建管、消防、衛生、環保及觀光等主管機關審查合格，也未投保公共意外責任險。
而非法業者為規避政府查緝，不只入住聯繫方式及交易過程皆不透明，一旦發生緊急意外事件或消費糾紛，業者往往避而不見，輕則求償無門，重則危及自身生命安全；籲民眾務必選擇入住合法旅館或民宿，以保障住宿安全。
觀旅局建議旅客可在訂房前先至「台灣旅宿網」 https://www.taiwanstay.net.tw/ 查詢台中市或全國各地合法旅館或民宿再訂房，或於現場投宿前查看業者是否有懸掛旅館業登記證、民宿登記證及專用標識牌，如未有資料，切勿入住。
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