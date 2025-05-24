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彰化花郷小旅行 食農餐桌上解說環境生態

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田尾鄉「食農餐桌．粽香饗宴」的參加親子歡喜秀自己包的粽子。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾鄉「食農餐桌．粽香饗宴」的參加親子歡喜秀自己包的粽子。記者簡慧珍／攝影

彰化縣田尾鄉是花的故鄉，縣政府提倡在地小旅行，田尾青農和田尾鄉公路花園協會、田尾鄉志工舉辦三場次「食農餐桌．粽香饗宴」，今在米果基地解說環境生態，到蒲公英私宅咖啡享用午餐，20多名親子度過悠閒周末。

參加的親子先在青農蒲士榮的老宅廣場集合，青農蒲士榮和志工黃正民等人解說田尾鄉二進二院落老宅特色，接著包粽子，分量可包6顆，每組親子手藝不同，有的一組包5顆大粽，有的包7顆，交給老宅農民煮粽，親子前進米果基地也就是青農農園，沿途聽黃正民講解植物生態，到農園聽蒲士榮說農作物的種類和特性。

親子摘白玉苦瓜、蘋果絲瓜、燈籠果、玉米、魔果樛、檸檬、毛西番蓮等農作物，蒲士榮說，這些農作物都是生態栽種的無毒農產品，摘下洗去灰塵即可煮食，有的可直接食用，相當安全。親子也參觀田尾鄉知名的電照菊花田、麟麒草田，了解田尾花卉產業。

縣議員劉淑芬前來協助把煮好的肉粽分盤，交給回到蒲公英私宅咖啡吃午餐的親子。周姓鄉民一家六口參加，他說，他和妻子在台北求學時認識，妻子是台北人，婚後隨他定居田尾，孩子從小在田尾長大，認識環境中的動植物等自然生態，遠離3C產品，沒依賴手機，他和妻子都覺得這樣的生活對孩子成長、教育都很好。

參加彰化縣田尾鄉「食農餐桌．粽香饗宴」的親子包粽。圖／黃正民提供
參加彰化縣田尾鄉「食農餐桌．粽香饗宴」的親子包粽。圖／黃正民提供

青農 親子 老宅

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