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台中推動「一步道一特色」 大坑5-1號轉型手作文學步道

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
大坑5-1號步道長年與千里步道協會合作「在地取材、在地維護」，20至30位員工昨日親手修繕部分路段。圖／中市觀旅局提供
大坑5-1號步道長年與千里步道協會合作「在地取材、在地維護」，20至30位員工昨日親手修繕部分路段。圖／中市觀旅局提供

台中市大坑5-1號步道，長年由千里步道協會與志工們，以傳統工法親手打造，選用透水性卵石等自然材料，減少人工設施、維持地貌原貌，台中市觀旅局表示，如今已成為一條兼具自然保育與文學意象的「手作文學步道」，不僅走出減法美學之路，更打造出友善自然的登山體驗。

觀旅局指出，大坑5-1號步道結合「手作」與「文學」兩大元素，不僅採用原始砌石工法，部分路段保留自然山徑質感，更以日本作家水上勉童書「布朗青蛙從樹上下來」為命名靈感，讓登山旅程增添童趣與詩意，成為融合自然與人文的特色路線。

觀旅局長陳美秀表示，目前大坑區共有14條步道，市府推動「一步道一特色」，讓各步道各具地景與主題，而大坑5-1號步道長年與千里步道協會合作維護，20至30位員工昨日親手修繕部分路段，結合大坑特有的頭嵙山地質、地形，用當地卵石進行鋪設，保留原始山林地貌。

觀旅局指並出，大坑5-1號步道這種「在地取材、在地維護」的作法，不僅展現環境與工程的平衡，也能降低公部門維修成本，讓有限資源更有效投入其他待修步道，參與民眾都表示，雖然修繕過程辛苦，但能夠親手為山林盡一份力，十分有意義。

台中市風管所提醒，大坑5-1號手作文學步道屬休閒級步道，全長約1.6公里，單程步行約1.5小時可抵達山頂，沿線設有涼亭、休憩平台及眺景座椅區，並於假日提供免費志工導覽服務，由專業生態老師陪同漫遊山林。更多旅遊與登山資訊，歡迎造訪「台中觀光旅遊網」https://travel.taichung.gov.tw/或追蹤「大玩台中」臉書專頁。

大坑5-1號步道長年與千里步道協會合作「在地取材、在地維護」，20至30位員工昨日親手修繕部分路段。圖／中市觀旅局提供
大坑5-1號步道長年與千里步道協會合作「在地取材、在地維護」，20至30位員工昨日親手修繕部分路段。圖／中市觀旅局提供
大坑5-1號步道長年與千里步道協會合作「在地取材、在地維護」，20至30位員工昨日親手修繕部分路段。圖／中市觀旅局提供
大坑5-1號步道長年與千里步道協會合作「在地取材、在地維護」，20至30位員工昨日親手修繕部分路段。圖／中市觀旅局提供

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