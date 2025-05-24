台中推動「一步道一特色」 大坑5-1號轉型手作文學步道

台中市大坑5-1號步道，長年由千里步道協會與志工們，以傳統工法親手打造，選用透水性卵石等自然材料，減少人工設施、維持地貌原貌，台中市觀旅局表示，如今已成為一條兼具自然保育與文學意象的「手作文學步道」，不僅走出減法美學之路，更打造出友善自然的登山體驗。

觀旅局指出，大坑5-1號步道結合「手作」與「文學」兩大元素，不僅採用原始砌石工法，部分路段保留自然山徑質感，更以日本作家水上勉童書「布朗青蛙從樹上下來」為命名靈感，讓登山旅程增添童趣與詩意，成為融合自然與人文的特色路線。

觀旅局長陳美秀表示，目前大坑區共有14條步道，市府推動「一步道一特色」，讓各步道各具地景與主題，而大坑5-1號步道長年與千里步道協會合作維護，20至30位員工昨日親手修繕部分路段，結合大坑特有的頭嵙山地質、地形，用當地卵石進行鋪設，保留原始山林地貌。

觀旅局指並出，大坑5-1號步道這種「在地取材、在地維護」的作法，不僅展現環境與工程的平衡，也能降低公部門維修成本，讓有限資源更有效投入其他待修步道，參與民眾都表示，雖然修繕過程辛苦，但能夠親手為山林盡一份力，十分有意義。