原台汽彰化車站大變身 立體彩繪吸引眼球

位在彰化市民生地下道邊的原台汽客運彰化車站，在變更為住宅用地後，將改建為住宅大樓，建商在未改建前，正將既有建築做立體彩繪，很有文創風格，讓過往民眾十分驚豔，也非常期待。

台汽客運彰化車站因經營不善而停用，由於臨近彰化扇形車庫及三民路、民生路鬧區，供做停車場使用，疏解周遭停車問題，而車站橢圓形建築雖然閒置，卻因很有特色， 仍有不民眾前往拍照打卡。

台汽客運彰化車站為車站專區用地，由於位置優越，被建商看中買下，在支付回饋金後，仍保有約1600坪土地。附近民眾說，由於此一土地方整，建商計畫改建為全縣最高的住宅大樓，成為彰化的新地標，受到矚目。

縣府建設處表示，建商還未申請建築執照，具體的規畫雖然仍未明朗，但興建住宅大樓的可能性甚高。

近日，民眾發現，此一老舊的台汽客運彰化車站建築，最近被彩繪各種立體圖案，賦與新生命，吸引路人眼球，有網友PO上臉書社群「彰化人小大事」後，討論度很高。據稱，建商打算在半年內，先做為文創園區，然後再拆除重建。