彰化海岸線最長的鄉 第四河川分署投入近10億保護水域環境

彰化縣芳苑鄉「童心童樂童歡趣．芳苑狂歡趴」，今在無極西華宮廣場展開，數百名鄉內學子參加生態環境闖關遊戲，鄉民逛小農市集，因無極西華宮在紅樹林海空步道對面，不少外地遊客好奇也來湊熱鬧，體驗芳苑的趣味與活力。

芳苑狂歡趴的主旨為提升全民重視水域環境保護，重視觀念向下扎根，由經濟部水利署第四河川分署支援全部活動費用，開幕式之後，芳苑國中、芳苑國小等多所學校帶學生參加省水、過濾水源、能源保護等環境生態遊戲關卡，過關者可獲贈小禮物，寓教於樂，每個攤位前大排長龍。

最長人龍在無極西華宮階梯和走廊，為響應保護水域環境，無極西華宮管理委員會贊助300組麻油禮盒，參加今活動民眾領券後排隊領取，管委會主委蔡玉進和鄉長林保玲、第四河川分署長李友平一起分送，提前祝福民眾端午快樂。

林保玲表示，彰化縣海岸線約52公里，芳苑鄉占26.55公里，水域環境保護格外重視，鄉公所很感謝水利署從改制前的第四河川局到現在第四河川分署大力改善芳苑海堤，改善項目包括興建海堤自行車道、新街海堤、休憩與綠美化設施，和最近啟用的海牛娶親公共藝術及出海路分道，先後投入金額近10億元，塑造芳苑海岸美麗風貌。