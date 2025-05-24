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划龍舟初體驗！盧秀燕曝心情：同舟共濟、台灣變得更好

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕今早在大里康橋水岸公園，初體驗划龍舟。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今早在大里康橋水岸公園，初體驗划龍舟。記者趙容萱／攝影

國民黨台中市長盧秀燕今對前立法院長王金平表態支持她選黨主席一事說，「對，公務時間不談政治、不談選舉」，但難掩初體驗划龍舟的好心情，她開心表示，非常成功，展現府會同舟共濟，讓台中向前、台灣變得更好。

迎接端午，台中市運動局攜手台中市體育總會輕艇委員會，今天上午9時在大里區康橋水岸公園舉辦「端午節龍舟輕艇、休閒艇體驗活動」。

盧秀燕率運動局長游志祥、水利局長范世億、消防局長孫福佑、數位發展局長林谷隆與選手共同參與，寫下台灣首名女首長領軍划龍舟的歷史，盧秀燕當場也邀請到場的國民黨立委羅廷瑋、民進黨市議員李天生、民眾黨市議員江和樹等民代組隊共襄盛舉。

盧秀燕率領的市府團隊在划完龍舟後，她開心表示，今天是她首度體驗划船，古時候龍舟都是厚重木頭或金屬打造，現在時代進步，用碳纖維等製造，船槳和船身都很輕，划起來不困難但需要技巧。本來市府同仁認為她們一定會落水，準備很多救難裝備，「拍謝，我們都沒用到」。

盧秀燕指出，「我們有同心協力、同舟共濟」，非常成功，不只是市府隊成功、民意代表隊也很成功，表示府會同舟共濟，為了台中更好。

至於未來有沒有機會領銜台中隊參加全國賽？盧秀燕笑說，「不排除喔」，我們這麼厲害，不排除參加其他活動」。陸上活動很多，水域活動難得又不困難，呼籲民眾一起體驗。

運動局表示，台中市水域系列活動開放民眾參加，豐原葫蘆墩第五區公園有二場，分別是6月7日「龍舟暨獨木舟體驗營」、6月15日「2025水岸花都SUP音樂漫划行」；大里康橋水岸公園7月12日至13日、19日至20日「水上嘉年華」，歡迎民眾參加。

台中市長盧秀燕今早在大里康橋水岸公園，初體驗划龍舟。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今早在大里康橋水岸公園，初體驗划龍舟。記者趙容萱／攝影

盧秀燕 成功

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