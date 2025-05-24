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杉林溪要道投51線崩塌 農民：快搶修農產品等不得

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
杉林溪聯外道路掏空，路基和混凝土塊流失，路面懸空相當驚險，縣府派員搶修。圖／南投縣政府提供
杉林溪聯外道路掏空，路基和混凝土塊流失，路面懸空相當驚險，縣府派員搶修。圖／南投縣政府提供

南投縣杉林溪聯外道路投51線因連日降雨，昨天發生路基流失、路面懸空，岌岌可危。幸好，今天雨勢趨緩，崩塌未再擴大，但因下方路基已流失，搶修難度高，南投縣工務處將在26日會勘，研擬安全且有效搶修方案。

投51線是連接杉林溪森林遊樂區與杉林溪茶區的交通要道，去年凱米颱風曾重創路基，縣府向中央爭取9416萬元進行災後復建，預計施作懸臂式擋土牆65公尺，基樁搭設127支及地錨96支；南投縣政府4月15日訂約，工期270日。

不過，近日山區連日降雨，昨天投51線0K處下邊坡護壁崩塌，路基土方從崩塌處流失，部分路面懸空岌岌可危，縣府派員在崩塌區以混凝土護欄與警示燈設置防護，並實施單線雙向管制通行，由人員全天候引導車流，並覆蓋帆布避免繼續崩塌災情擴大。

工務處表示，目前崩塌區邊坡結構不穩，搶修難度高，傳統從上方灌漿修補，下方護壁恐難負荷，影響下方施工人員安全，將視會勘結果調整工法與調派機具搶修。

面對道路再度受損，茶農表達憂心，擔心崩塌擴大，可能影響茶葉等農產品運輸，林姓農民說「茶葉、作物都是錢，路不好走就是虧損。」盼縣府能加快搶修、確保農產運輸暢通。

縣府強調，目前災情穩定，將依程序向公共工程委員會申報災害擴大並申請追加經費，後續將依地質評估結果調整施工方式，確保修復工程進度與人員安全。

杉林溪聯外道路掏空，路基和混凝土塊流失出現大洞，路面懸空相當驚險。圖／南投縣政府提供
杉林溪聯外道路掏空，路基和混凝土塊流失出現大洞，路面懸空相當驚險。圖／南投縣政府提供

杉林溪 崩塌 南投縣

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