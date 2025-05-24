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彰化里民自籌經費包粽 端午愛心分享高齡與弱勢里民
彰化縣北斗鎮文昌里是全鎮第二大里，65歲以上高齡人口占比16.57%，雖低於全鎮平均值19.2%，但老年人數630多人不算少，文昌里辦公室仍決定自籌經費，發動志工今包粽送長者和弱勢里民，從早到下午里辦公室前都洋溢粽香與溫暖。
文昌里數年前重劃土地，建商推出多處建案，許多民眾看好環境幽雅紛紛購屋居住。里長傅俊嘉說，有的是買給父母定居養老，有的是退休公教人員搬來，設籍里民增至3800多人，65歲以上就有630多人，是很多里的一倍，敬老經費至少增加一倍起跳，台灣進入高齡化社會，應敬老尊老，里辦公室決定今年端午節送粽子給長者享用。
文昌里粽葉飄香暨公益活動經費全部自籌，獲24名個人及社團捐款或捐贈物資，富田裕建設、隆安心居家長照、全成室內設計、名德工程、鉑鑫大道、龍翔道建設、富悅營造、北斗偑巷咖啡冠名贊助，文昌里辦公室攜手救國團北斗團委會發動志工約50人，昨備料和洗粽葉，今一早在里辦公室前包粽、煮粽到下午。
救國團北斗團委會長程勝煥說，里長傅俊嘉有這分心，團委會全力協助，包1600顆粽子，65歲以上里民每人3顆，低收人戶每戶、弱勢孤老每人都5顆，文昌里辦公室和團委會希望文昌里長者、弱勢里民，都能享用端午應景食品，感受社會溫暖與愛心。
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