南投信義紅玉甜桃採收旺季 警啟動護桃專案

南投縣信義鄉濁水溪流域紅玉甜桃正值採收旺季，由於每年僅收成1次，是當地農民重要收入來源，南投縣政府警察局信義分局昨晚起實施為期1個月護桃專案，守護農民心血。

信義分局今天發布新聞稿指出，信義鄉濁水溪流域種植約25公頃紅玉甜桃，5月中開始為採收旺季，價格穩定，1年收成1次，由於採摘方便且部分果園位於馬路旁載運方便，易為宵小所覬覦。

為防止甜桃及農機具遭竊，警方將加強勤務，以區域聯巡、設置臨時巡邏箱增加巡邏班次、結合民力共同巡守，並運用無人機巡視偏僻農路、工寮，查看可疑人車，希望藉由傳統巡邏搭配科技達到全方位防護。

昨晚實施首日，信義分局集結16名警力、2名民力、8輛警車，前往10處重點果園及工寮加強巡邏守望。

信義分局長邱逸樵表示，護桃專案為期1個月，警方除落實各項勤務作為，也將視執行情形及成效滾動檢討，後續會針對轄內葡萄、蓮霧、芒果、彩椒、牛番茄等高經濟農產品盛產期，適時調整護農勤務，讓農民安心豐收。