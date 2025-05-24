彰化院檢看守所搬家後留下2公頃土地 地主員林市公所已有盤算

彰化地檢署和看守所位在員林市黃金地段，彰檢預計今年7月喬遷員林大道重劃區，看守所要搬去二林鎮，原地主員林市公所已透過縣政府向內政部申請都市更新規劃費，將參考員林市黃金帝國都市更新模式，在彰檢和看守所現址打造員林新都心。

員林市黃金帝國歷時3年整合地主、各樓層物業所有人，由旁邊舊警察宿舍地主彰化縣政府帶動全區都市更新作業，上（4）月25日舉行拆除動工典禮，預計明年5月完工。縣政府和員林市公所都認為黃金帝國危樓與相連的舊警察宿舍的都更辦理成功，員林市公所擇善而從打算參考辦理，縣政府也支持，向內政部申請補助作都更規畫書面作業經費，日前簡報順利，應可獲撥款。

員林市公所今指出，彰化地方法院已搬遷員林大道重劃區數年，對面的彰化地檢署新辦公大樓完工也要搬過去，預計今年7月啟用，彰化看守所要搬到二林鎮跟彰化監獄當鄰居，相關建築工程可能年底完成，院檢和看守所都遷走之後的兩公頃土地，地上物是司法單位所有，土地員林市占比逾九成，不到一成是數筆私有地，市公所將與院、檢、看守所辦理房舍移交，並舉辦說明會整合地主意見作整體開發。

員林市公所表示，院檢辦公廳舍建齡從30年到50年不等，新舊相接，市公所曾派員與地檢署會勘，雖不到危樓程度，但確實老舊，市公所傾向拆除，比照黃金帝國都更模式招商投資開發，老建築打掉重建商辦大樓，市公所搬過來並整合一些政府機關進來合併辦公，大幅提高便民效率。

當地不少民眾支持員林市公所辦理院檢及看守所現址的都更，李姓等市民表示，院檢旁邊是員林市僑信國小，下課下班後入夜幾乎一片漆黑，僅對面商店有燈光，到了農田水利署彰化管理站又是黑一片，若員林市公所能興建商辦大樓，低樓層引進商場，輔導戶外公共空間夜晚消費娛樂，將可帶動周邊經濟發展。