伊達邵停車場2樓漏水嚴重 端午連假104車位暫停開放

日月潭伊達邵立體停車場二樓因嚴重漏水問題持續整修，日月潭國家風景區管理處表示，停車場二樓戶外104格小客車車位端午節連假期間暫不對外開放，僅開放一樓車位供民眾使用。

日管處說，伊達邵停車場啟用後即發現二樓有漏水情形，廠商已進行兩次全面抓漏作業，但問題未改善。經日管處要求後，廠商決定自費投入超過400萬元，全面刨除二樓鋪面重作防水工程，目前正在施作底層防水材料。

不過，因山區近期多陣雨，後續混凝土鋪設預估仍需約兩週施工時間，完成後將加鋪環氧樹脂作為最終表層。日管處強調，每一層施工完成後皆需通過試水測驗，確認無漏水，才能重新開放。

目前，一樓車位正常開放，包含14格大客車車位與44格小客車車位。日管處預估，整體二樓工程將於6月中下旬完工，力拚暑假前全面恢復啟用。

為紓解端午節連假人潮，日管處呼籲遊客多加利用九族纜車站停車場、南投縣公有或私人停車場等替代設施，並聽從警方及義交指揮，確保出遊順利安全。