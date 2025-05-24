危機4角色躍上台中國家歌劇院外牆 點亮全民健康意識

台中國家歌劇院與台灣諾和諾德自5月23日晚間起連續三晚，共同舉辦「看得見的體型，看不見的健康危機」動態藝術，4位角色幽默逗趣的動作，吸引民眾駐足觀賞，提升全民對健康議題的認知與參與。

台灣諾和諾德醫學研究、法規、品保、衛教暨藥物安全處長邱仲民表示，大眾對於超標體型多與外觀、美觀連結，卻不一定知道肥胖與超過200種疾病相關，非常榮幸獲得台中國家歌劇院首肯，共同合作這次藝術呈現，提醒大眾看見肥胖帶來的健康危機，進而願意採取改變。

邱仲民說，藝術投影呈現4位角色，包括「腦」怒先生動作僵硬、四肢不協調；糖「心」小姐脾氣暴躁；「肝」苦先生腹部肥胖明顯，「膝」氣先生因肥胖導致膝關節承受過多，4角色呈現的徵兆正是肥胖對生活與健康的雙重威脅，看的到的外觀肥胖，同時在體內威脅健康，提醒民眾進一步避免演變成腦、心、肝、膝四大健康危機。