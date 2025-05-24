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危機4角色躍上台中國家歌劇院外牆 點亮全民健康意識

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中國家歌劇院與台灣諾和諾德自5月23日晚間起連續三晚，共同舉辦「看得見的體型，看不見的健康危機」動態藝術。圖／台中國家歌劇院提供
台中國家歌劇院與台灣諾和諾德自5月23日晚間起連續三晚，共同舉辦「看得見的體型，看不見的健康危機」動態藝術。圖／台中國家歌劇院提供

台中國家歌劇院與台灣諾和諾德自5月23日晚間起連續三晚，共同舉辦「看得見的體型，看不見的健康危機」動態藝術，4位角色幽默逗趣的動作，吸引民眾駐足觀賞，提升全民對健康議題的認知與參與。

台灣諾和諾德醫學研究、法規、品保、衛教暨藥物安全處長邱仲民表示，大眾對於超標體型多與外觀、美觀連結，卻不一定知道肥胖與超過200種疾病相關，非常榮幸獲得台中國家歌劇院首肯，共同合作這次藝術呈現，提醒大眾看見肥胖帶來的健康危機，進而願意採取改變。

邱仲民說，藝術投影呈現4位角色，包括「腦」怒先生動作僵硬、四肢不協調；糖「心」小姐脾氣暴躁；「肝」苦先生腹部肥胖明顯，「膝」氣先生因肥胖導致膝關節承受過多，4角色呈現的徵兆正是肥胖對生活與健康的雙重威脅，看的到的外觀肥胖，同時在體內威脅健康，提醒民眾進一步避免演變成腦、心、肝、膝四大健康危機。

承辦此次藝術影片製作的趨光影像創意總監吳翔政說，團隊接下案子後，經歷多次修整，不希望讓民眾不舒服或給肥胖者標籤，又希望透過台中國家歌劇院的獨特外觀呈現，便以「誇張的設計，真實的自己」為理念，塑造出4個具有強烈個性的角色，透過幽默卻不失警示性的動畫敘事，提醒大眾那些身體訊號，可能是肥胖所導致。

「肝」苦先生腹部肥胖明顯，但仍不斷加班、久坐，假日也因為工作倦怠，全身疲憊不想動。圖／台中國家歌劇院提供
「肝」苦先生腹部肥胖明顯，但仍不斷加班、久坐，假日也因為工作倦怠，全身疲憊不想動。圖／台中國家歌劇院提供

醫學 國家歌劇院

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