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端午連假到彰化看鹿港國際龍舟賽 警提醒要這麼走才不會壞遊興

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
端午節連假，國1埔鹽系統交流道將在5月30日、31日每日上午5時至12時封閉南下入口匝道，彰化警方提供改道路線。圖／彰化縣警察局提供
端午節連假，國1埔鹽系統交流道將在5月30日、31日每日上午5時至12時封閉南下入口匝道，彰化警方提供改道路線。圖／彰化縣警察局提供

端午節3天連假，彰化縣警察局將針對轄內各重要道路、風景遊憩地區交通實施疏導，除國道1號埔鹽系統交流道封閉時段建議替代道路外，更因鹿港慶端陽有國際龍舟賽，預期將湧進大量人車，也建議進出活動區域的路線，以免塞在車陣，壞了遊興。

彰化縣察局表示，端午節連假期間，國道1號埔鹽系統交流道封閉，台76線東西向快速道路埔鹽系統將在5月30日、31日每日上午5時至12時封閉南下入口匝道，另在5月31日及6月1日每日12時至晚間９時封閉北上入口匝道，相關替代道路規劃如下：

(一)台76線欲轉國道高速公路南下，可由台76線埔心交流道→埔心聯絡道→右轉縣148線（員鹿路）→國道1號員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→台19線（彰水路、東環路）→左轉縣148線（員鹿路）→國道1號員林交流道。

(二)台76線欲轉國道高速公路北上，可由台76線員林交流道→台1線（中山路）→中央路→台19線（新平路）→國道1號彰化交流道，也可由台76線埔鹽交流道→台19線（彰水路）→國道1號彰化交流道，或左轉縣144線（員大排道路）→台61線福興交流道→台61線西濱交流道→國道3號。

另外，國道1號彰化及員林交流道常因匝道儀控管制，導致上國道車流回堵至平面道路，請用路人避開易壅塞路段，替代道路建議如下：

(一)員林、溪湖地區民眾改道行駛縣148線（員鹿路）、台1線（中山路）、台19線（彰水路）、縣150線（斗苑路），選擇由北斗交流道上國道1號。

(二)彰化地區民眾改道行駛縣138甲線（線東路），可由和美交流道上國道3號，或行駛台19線（彰水路）、縣142線（彰鹿路）、縣144線（員大排道路），改走台61線西濱快速公路。

(三)鹿港地區民眾可改走縣144線（員大排道路），行駛台61線西濱快速公路。

端午節連假期間，鹿港地區舉辦國際龍舟賽等活動，警方也提供交通建議：　

(一)天后宮周邊道路因應人潮彈性管制車輛進入，民眾可多加利用鹿港鎮內停車場停放，或將車輛停在鹿港鎮外圍停車場再騎乘MOOVO（共享電動自行車）遊玩鹿港鎮。

(二)外縣市遊客由國道1號下彰化交流道→往西行駛彰鹿路進入鹿港，或利用台76線、台17線及台61線→接縣144線道路進入鹿港鎮。

端午節連假，國1埔鹽系統交流道5月31日及6月1日每日12時至晚間９時封閉北上入口匝道，彰化警方提供改道路線。圖／彰化縣警察局提供
端午節連假，國1埔鹽系統交流道5月31日及6月1日每日12時至晚間９時封閉北上入口匝道，彰化警方提供改道路線。圖／彰化縣警察局提供

龍舟賽 鹿港 端午節 國道

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