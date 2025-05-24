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安藤忠雄設計「童書之森．台中」動土 明年完工

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
台中市兒童專屬圖書館「童書之森．台中」昨天動工，日本建築師安藤忠雄（上方右）透過視訊參與。記者黃寅／攝影
台中市兒童專屬圖書館「童書之森．台中」昨天動工，日本建築師安藤忠雄（上方右）透過視訊參與。記者黃寅／攝影

台中市首座兒童專屬圖書館「童書之森．台中」昨天由市長盧秀燕主持動土儀式。這座由國際建築大師安藤忠雄操刀設計的圖書館，選址於秋紅谷旁，預計2026年啟用，將成為孩子探索閱讀的天地。

盧秀燕表示，4年前她讀到一篇報導，得知安藤忠雄對台灣懷有深厚情感，願意免費為台灣設計圖書館，她萌生將此夢想實現在台中的念頭。歷經2年努力，在忠泰建設副董事長李彥良協助牽線下，終促成台灣首座「童書之森」落腳台中。

這項工程不僅具藝術與文化價值，更象徵國際認證。安藤忠雄先前僅在日本與孟加拉打造過5座「童書之森」，台中將成為第6座、也是台灣唯一一座。安藤提出3項條件：政府不得干涉設計、須親自參與選址，以及工程由民間主導、非公部門出資。台中市府全力配合，終獲大師首肯。

盧秀燕強調，「童書之森」不只是圖書館，更是一座代表希望與未來的文化地標。她感謝安藤忠雄信任，也感謝聯聚建設董事長江韋侖負責承建。

安藤忠雄昨天透過視訊參與動工儀式，他表示，「童書之森」以「為未來孵的蛋」為設計理念，橢圓形建築象徵人與自然的平衡，中空核心象徵地球中心，寓意從閱讀中孵育希望。他提醒現代小孩在AI時代中，仍要保有獨立思考與自我探索的能力。

他並特別讚揚台灣女性的堅韌與智慧，是孩子的母親，也是國家的未來。他祝福台灣女性「活到100歲，持續為國家努力」。

文化局指出，「童書之森．台中」總樓地板面積約800平方公尺，未來不僅提供孩子專屬閱讀空間，也將成為市民體驗世界級建築設計的文化據點。

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