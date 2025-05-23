國際級兒童圖書館「童書之森．台中」動工 安藤忠雄之作明年底完工

台中市兒童專屬圖書館「童書之森．台中」今天動工，市長盧秀燕出席動土表示，這是市府與國際建築大師安藤忠雄共同為孩子築夢的重要里程碑，印證台中是一座充滿希望與美麗的文化城市。圖書館選址於秋紅谷旁，預計明年底完工。

安藤忠雄在日本曾為小朋友打造4座「童書之森」兒童圖書館，另還有一座在孟加拉。台中市政府經過兩年努力，並在忠泰建設協助牽線促成下，獲安藤忠雄首肯，在台興建第一座「童書之森．台中」兒童專屬圖書館。

盧秀燕談起這段淵源說，4年前她無意中看到一篇報導，說安藤忠雄因為跟台灣有特殊感情，願意免費替台灣設計一個圖書館。這開啟了她的夢想，因為教育文化和閱讀是她任內最重要的施政重點，並希望在任內為台中、為台灣爭取這座童書之森圖書館。

因為勢必會成為全世界最偉大的圖書館，也會是安藤忠雄的生涯代表作，有好幾個縣市爭取。但安藤忠雄比照日本，提出非常嚴格的條件，包括第一、政府必須尊重他的設計，不能干涉，第二、他要參與選址。更重要的是，他不要政府編列預算，他認為那樣會干涉太多，並且希望由能夠執行他理念的民間企業來做，並且捐贈給政府。後來在市府全力配合下，最終成功促成「童書之森」落腳台中。

盧秀燕特別感謝安藤建築師的信任，也感謝忠泰建設副董事長李彥良協助溝通、聯聚建設董事長江韋侖負責承建。

安藤忠雄今透過視訊參與，與鏡頭前的盧秀燕合影時，還一同比出愛心、讚等手勢。他說，「童書之森」以「為未來孵的蛋」為概念，橢圓形建築象徵人類與自然之間的平衡，而中空的核心則代表地球的中心，希望能啟發孩子，在知識與閱讀中找到自己的未來。不是只有AI，小朋友也要靠自己去判斷生存的能力，找到自己最想讀的知識。他也提到，台灣女性強韌且智慧，是孩子的媽媽，更是國家未來的重要推手，祝福女性活到100歲，持續為台灣未來努力。