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台灣首座「童書之森」動工 聯聚打造世界級閱讀地標

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台灣第一座「童書之森」今日舉行開工動土，台中市長盧秀燕（左）、聯聚建設創辦人江韋侖（右）出席，知名建築安藤忠雄也視訊參與。記者游智文／攝影
台灣第一座「童書之森」今日舉行開工動土，台中市長盧秀燕（左）、聯聚建設創辦人江韋侖（右）出席，知名建築安藤忠雄也視訊參與。記者游智文／攝影

台灣第一座「童書之森」23日舉行開工動土，基地位於台中秋紅谷生態公園旁，由普立茲克獎得主安藤忠雄親自規劃設計，將打造為國際級兒童圖書館，也是台中文化新地標。

此一兒童圖書館由台中市政府推動，忠泰建設安排促成，聯聚建設支持興建。今天包括台中市長盧秀燕、聯聚建設創辦人江韋侖皆出席開工典禮，安藤忠雄也透過視訊遠洋連線，表達對於這座未來書屋的期許。

盧秀燕表示，四年前於新聞報導中，得知高齡80歲的安藤忠雄有心為臺灣設計一座兒童圖書館，市府隨即積極洽談，透過忠泰建設取得聯繫，爭取讓這座日本以外，東亞首座童書之森選址於台中，促成這場跨國文化合作盛事。

她表示，因為是安藤忠雄的生涯代表作，安藤先生除了親自參與選址，對於工程面也提出許多要求，她特別感謝聯聚建設創辦人江韋侖全力支持，強調個案施工品質獲得安藤忠雄建築師的肯定與信任，等於是獲得國際的認可。

聯聚建設董事長江韋侖則表示，聯聚致力公益，更樂於為下一代打造世代傳承的快樂學習生活空間。他表示，這座圖書館採用安藤忠雄代表性清水模工法，打造一棟由森林包覆的橢圓形建築，工程相當不容易。

不過，聯聚會全力以赴落實安藤忠雄建築師的設計，力求讓「童書之森」成為一處孩子能自由奔跑、自在閱讀、自然永續的建築地標。

安藤忠雄透過視訊遠洋連線表示，這座兒童圖書館以「為未來孵的蛋」為設計概念，通過被森林包覆的橢圓形建築空間象徵地球，思考建築、自然與人類之間的平衡，期盼為孩子創造孵化夢想的閱讀空間。

安藤忠雄表示，未來不只是依賴AI的時代，隨著地球人口成長到90億，孩子們需要獨立判斷與思考的能力，如何從書本裡面找到所需的知識很重要。

他表示，透過這座猶如書本森林的建築，希望讓孩子們自由穿梭在光影與微風間，與書本相遇，為孩子提供一個啟發創意、涵養知識的環境，讓台中成為一個有未來、有夢想的城市。

聯聚表示，近年台中積極與世界級建築大師合作，一座座嶄新地標逐步成形，從融合圖書館與美術館機能、由妹島和世打造的「台中綠美圖」，到由安藤忠雄操刀設計，甫動工的「童書之森・台中」，都展現公共建設在建築美學上的突破。

聯聚建設也深度參與城市美學的推動，攜手日本建築大師隈研吾推出其生涯代表作，更與義大利傳奇建築師Antonio Citterio 領軍的ACPV Architects合作，打造一系列具國際視野的建築新作。

聯聚表示，城市的面貌不僅仰賴公部門的建設，更需要民間企業的積極投入，聯聚建設長期關注的不只是建築美學，更深耕城市人文內涵。

也因此，除了透過聯聚文教基金會策劃「城市稻田」回溯土地記憶，舉辦美感市集、清音會音樂活動，豐富台中的生活美學，也支持「童書之森」這類具代表性公共建設，從建築營造、室內裝修、景觀工程一直到未來空間維護。

聯聚表示，聯聚對於「童書之森」的全力投入，展現企業對城市文化與教育的深度關懷，而當公部門與民間企業共同關注建築的城市脈絡與美學，台中的天際線也逐漸呈現出一座國際城市應有的文化厚度。

童書 圖書館

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